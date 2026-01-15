Как проходят переговоры США и Тайваня?

В ближайшие дни вице-премьер Тайваня Чен Ли-цзюнь и торговая представительница Ян Жэнь-ни планируют встретиться с представителями администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

После этого ожидается, что Тайвань подпишет документы о договоренностях с Офисом торгового представителя США.

Впрочем, пока неизвестно, удастся ли заключить окончательное торговое соглашение между странами во время этого визита. Власти Тайваня уже несколько месяцев заявляют, что договоренность близка, но официального объявления до сих пор не было.

Несмотря на это, поездка является очередным подтверждением того, что многомесячные переговоры между Вашингтоном и Тайбэем входят в финальную стадию,

– отмечает издание.

Заметьте! Тайваньское правительство стремится договориться с Вашингтоном о снижении американских тарифов на свой экспорт. Также азиатский союзник США хочет получить преференции на поставку полупроводников, если Соединенные Штаты введут отраслевые тарифы в будущем.

Что предусматривает будущее соглашение?

Новое соглашение может обязать Тайвань инвестировать средства в США и осуществлять подготовку американских работников в сфере производства полупроводников и других технологий, пишет Reuters.

По предварительным данным, крупнейший в мире производитель микросхем TSMC планирует значительно расширить инвестиции в производство чипов на территории Соединенных Штатов;

Компания обязуется построить по меньшей мере 4 новых завода в Аризоне, дополнив ими шесть фабрик и две линии по упаковке чипов, которые были анонсированы ранее.

Зато в новом торговом соглашении тарифы на импорт тайваньских товаров в США могут снизить до 15%, сравняв с пошлинами для Японии и Южной Кореи, которые в прошлом году заключили торговые договоренности с администрацией Трампа.

Подписание соглашения станет серьезной дипломатической победой Тайбэя, который стремится завершить договоренность до запланированной встречи Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в апреле,

– добавляет издание.

В то же время для Трампа это соглашение будет означать еще одно громкое инвестиционное обещание от ключевого зарубежного производителя чипов, которое он сможет представить как успех своей торговой политики.

Стоит знать! Заключение соглашения между США и Тайванем требует осторожной дипломатии в отношениях с Пекином. Ведь Китай считает остров своей территорией и может резко отреагировать на любые договоренности между Вашингтоном и Тайбэем.

Какие тарифы для Тайваня действуют сейчас?