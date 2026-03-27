Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Пакистана Тахир Андраби, сообщает Bloomberg.

Почему возобновились боевые действия в Афганистане?

По словам представителя МИД Пакистана, операция будет продолжаться до достижения поставленных целей. Исламабад настаивает, что афганские власти должны прекратить деятельность боевиков, которые, по утверждению Пакистана, действуют с территории страны. В Кабуле эти обвинения отвергают.

Обратите внимание! Перемирие действовало с 19 по 24 марта после обращений Саудовской Аравии, Катара и Турции. Его ввели на фоне эскалации, в частности после авиаударов Пакистана, которые, по данным афганской стороны, поразили медицинский объект в Кабуле.

После завершения режима тишины боевые действия возобновились вдоль границы. По информации афганских талибов, в результате новых столкновений есть погибшие и раненые.

Конфликт между странами обострился еще в феврале, когда Пакистан объявил об "открытой войне" и начал наносить удары вглубь афганской территории. По данным пакистанской стороны, было атаковано более 80 объектов и уничтожено 700 боевиков и представителей сил Талибана.

Что известно о конфликте между Пакистаном и Афганистаном?