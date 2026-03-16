Об этом пишут ряд местных медиа, жители фиксируют последствия ударов на видео.

Что известно об атаке на Афганистан?

По данным источников, общавшихся с CNN-News18, по меньшей мере два взрыва прогремели в пятом районе Кабула. К месту происшествия отправились силовики и экстренные службы.

Сообщается, что взрывы слышали и вблизи военного центра афганской армии в районе Тапе-е Маранджан, а над городом зафиксированы полеты беспилотников.

Отметим, что на проспекте Дар уль-Аман расположено, в частности, посольство России.

К тому же авиаудар Пакистана пришелся по реабилитационному центру для лечения наркозависимости в Кабуле, в результате чего есть погибшие и раненые, однако их точное количество не уточняется.

Эту информацию подтвердил представитель верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед. Он отметил, что эти действия не останутся без ответа.

По данным Washington Post, Силы "Талибана" в Афганистане и военные Пакистана обменялись огнем на границе. В результате боев погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, среди них двое детей.

Как сообщали местные власти, это уже третью неделю подряд продолжаются самые интенсивные стычки между странами за последние годы.

При этом Пакистан официально не прокомментировал ситуацию. Отметим, что еще 27 февраля Пакистан нанес авиаудары по Афганистану, объявив открытую войну талибам.

Справочно! Талибан – это радикальное исламистское политико-военное движение, появившееся в Афганистане в 1994 году и соблюдающее строгую интерпретацию суннитского ислама по законам шариата.

