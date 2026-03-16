Пентагон обнародовал имена шестерых погибших в авиакатастрофе военных. Среди них было 2 женщины и 4 мужчины. Об этом пишет CNN.

Смотрите также "Трамп полностью потерял контроль": в сенате США резко раскритиковали войну с Ираном

Кто погиб на борту KC-135?

Джон А. Клиннер – 33-летний майор из города Оберн (штат Алабама). Руководил подготовкой и проверкой полетов более 30 членов экипажей. Служил в ВВС восемь лет и неоднократно участвовал в миссиях в Европе и на Ближнем Востоке. У него остались жена и трое маленьких детей.

Ариана Г. Савино – 31-летняя капитан из Ковингтона (штат Вашингтон). Недавно стала пилотом KC-135. Она отвечала за планирование ежедневных полетов своей эскадрильи.

Эшли Б. Прюитт – 34-летний технический сержант из Бардстауна (Кентукки). Была инструктором операторов дозаправки и отвечала за подготовку новых специалистов. Неоднократно участвовала в миссиях на Ближнем Востоке.

Сет Р. Ковал – 38-летний капитан из Мурсвилла (Индиана). Служил в армии 19 лет и обучал пилотов выполнять миссии по дозаправке, транспортировки грузов и медицинской эвакуации.

Кертис Дж. Ангст – 30-летний капитан из Уилмингтона (Огайо). Был пилотом, который отвечал за воздушную дозаправку, перевозки грузов и пассажиров. Он также участвовал в нескольких военных операциях США.

Тайлер Г. Симмонс – 28-летний технический сержант из Колумбуса (Огайо). Работал оператором штанги дозаправки – специалистом, который непосредственно передает топливо другому самолету во время полета. Родные вспоминают его как человека с "улыбкой на миллион долларов".

Клиннер, Савино и Прюитт служили в 6-м крыле воздушной дозаправки на базе Мак-Дилл в Тампе, в штате Флорида. Все трое входили в состав 99-й эскадрильи воздушной дозаправки.

Ковал, Ангст и Симмонс служили в 121-м крыле воздушной дозаправки на базе Национальной гвардии Рикенбакер возле Колумбуса в Огайо.

Погибшие военные на борту KC-135 Stratotanker / Фото MacDill Air Force Base / Ohio National Guard

Справка: Самолет KC-135 Stratotanker предназначен для дозаправки других самолетов в воздухе. Это позволяет боевой авиации оставаться в зоне боевых действий значительно дольше. Такие самолеты также могут перевозить грузы или медицинских пациентов.

Что известно об аварии KC-135 в Ираке?