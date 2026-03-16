Пентагон оприлюднив імена шістьох загиблих в авіакатастрофі військових. Серед них було 2 жінки та 4 чоловіки. Про це пише CNN.

Дивіться також "Трамп повністю втратив контроль": у сенаті США різко розкритикували війну з Іраном

Хто загинув на борту KC-135?

Джон А. Кліннер – 33-річний майор із міста Оберн (штат Алабама). Керував підготовкою та перевіркою польотів понад 30 членів екіпажів. Служив у ВПС вісім років і неодноразово брав участь у місіях у Європі та на Близькому Сході. У нього залишилися дружина і троє маленьких дітей.

Аріана Г. Савіно – 31-річна капітан із Ковінгтона (штат Вашингтон). Нещодавно стала пілотом KC-135. Вона відповідала за планування щоденних польотів своєї ескадрильї.

Ешлі Б. Прюїтт – 34-річний технічний сержант із Бардстауна (Кентуккі). Була інструктором операторів дозаправлення та відповідала за підготовку нових фахівців. Неодноразово брала участь у місіях на Близькому Сході.

Сет Р. Ковал – 38-річний капітан із Мурсвілла (Індіана). Служив у війську 19 років і навчав пілотів виконувати місії з дозаправлення, транспортування вантажів та медичної евакуації.

Кертіс Дж. Ангст – 30-річний капітан із Вілмінгтона (Огайо). Був пілотом, який відповідав за повітряне дозаправлення, перевезення вантажів і пасажирів. Він також брав участь у кількох військових операціях США.

Тайлер Г. Сіммонс – 28-річний технічний сержант із Колумбуса (Огайо). Працював оператором штанги дозаправлення – фахівцем, який безпосередньо передає паливо іншому літаку під час польоту. Рідні згадують його як людину з "усмішкою на мільйон доларів".

Кліннер, Савіно та Прюїтт служили у 6-му крилі повітряного дозаправлення на базі Мак-Ділл у Тампі, у штаті Флорида. Усі троє входили до складу 99-ї ескадрильї повітряного дозаправлення.

Ковал, Ангст і Сіммонс служили у 121-му крилі повітряного дозаправлення на базі Національної гвардії Рікенбакер біля Колумбуса в Огайо.

Загиблі військові на борту KC-135 Stratotanker / Фото MacDill Air Force Base / Ohio National Guard

Довідка: Літак KC-135 Stratotanker призначений для дозаправлення інших літаків у повітрі. Це дозволяє бойовій авіації залишатися в зоні бойових дій значно довше. Такі літаки також можуть перевозити вантажі або медичних пацієнтів.

Що відомо про аварію KC-135 в Іраку?