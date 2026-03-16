Про таке пишуть низка місцевих медіа, мешканці фіксують наслідки ударів на відео.

Що відомо про атаку на Афганістан?

За даними джерел, які спілкувалися з CNN-News18, щонайменше два вибухи пролунали в п'ятому районі Кабула. До місця подій вирушили силовики та екстрені служби.

Повідомляється, що вибухи чули й поблизу військового центру афганської армії в районі Тапе-е Маранджан, а над містом зафіксовано польоти безпілотників.

Зазначимо, що на проспекті Дар уль-Аман розташоване, зокрема, посольство Росії.

До того ж авіаудар Пакистану припав по реабілітаційному центрі для лікування наркозалежності в Кабулі, унаслідок чого є загиблі та поранені, однак їхню точну кількість не уточнюють.

Цю інформацію підтвердив речник верховного лідера Афганістану Забіулла Моджахед. Він наголосив, що ці дії не залишаться без відповіді.

За даними Washington Post, Сили "Талібану" в Афганістані та військові Пакистану обмінялися вогнем на кордоні. Унаслідок боїв загинули щонайменше четверо мирних жителів, серед них двоє дітей.

Як повідомляла місцева влада, це вже третій тиждень поспіль тривають найінтенсивніші сутички між країнами за останні роки.

При цьому Пакистан наразі офіційно не прокоментував ситуацію. Зазначимо, що ще 27 лютого Пакистан завдав авіаударів по Афганістану, оголосивши відкриту війну талібам.

Довідково! Талібан – це радикальний ісламістський політико-військовий рух, що з'явився в Афганістані у 1994 році і дотримується суворої інтерпретації сунітського ісламу за законами шаріату.

