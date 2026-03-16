Про таке пишуть низка місцевих медіа, мешканці фіксують наслідки ударів на відео.
Що відомо про атаку на Афганістан?
За даними джерел, які спілкувалися з CNN-News18, щонайменше два вибухи пролунали в п'ятому районі Кабула. До місця подій вирушили силовики та екстрені служби.
Повідомляється, що вибухи чули й поблизу військового центру афганської армії в районі Тапе-е Маранджан, а над містом зафіксовано польоти безпілотників.
Зазначимо, що на проспекті Дар уль-Аман розташоване, зокрема, посольство Росії.
До того ж авіаудар Пакистану припав по реабілітаційному центрі для лікування наркозалежності в Кабулі, унаслідок чого є загиблі та поранені, однак їхню точну кількість не уточнюють.
Цю інформацію підтвердив речник верховного лідера Афганістану Забіулла Моджахед. Він наголосив, що ці дії не залишаться без відповіді.
За даними Washington Post, Сили "Талібану" в Афганістані та військові Пакистану обмінялися вогнем на кордоні. Унаслідок боїв загинули щонайменше четверо мирних жителів, серед них двоє дітей.
Як повідомляла місцева влада, це вже третій тиждень поспіль тривають найінтенсивніші сутички між країнами за останні роки.
При цьому Пакистан наразі офіційно не прокоментував ситуацію. Зазначимо, що ще 27 лютого Пакистан завдав авіаударів по Афганістану, оголосивши відкриту війну талібам.
Довідково! Талібан – це радикальний ісламістський політико-військовий рух, що з'явився в Афганістані у 1994 році і дотримується суворої інтерпретації сунітського ісламу за законами шаріату.
Яка ситуація на Близькому Сході?
В регіоні вже понад 2 тижні триває американсько-ізраїльська військова операція проти Ірану. Останній у відповідь б'є по сусідніх країнах.
Зокрема, нещодавно Іран атакував авіабазу принца Султана в Саудівській Аравії, пошкодивши п'ять літаків-заправників США.
Повідомлялося, що війська Ізраїлю увійшли до прикордонних районів Лівану для проведення наземної операції проти руху Хезболла з метою ліквідації бойовиків.
А в столиці ОАЕ, у місті Дубаї, тимчасово закривали аеропорт через пожежу, спричинену атакою іранського дрона. Раніше ж під час операції "Епічна лють" американський літак-заправник KC-135 Stratotanker зазнав аварії в небі над західним Іраком, через що загинули шестеро членів екіпажу.