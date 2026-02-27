Пакистанці атакували військові об'єкти у Кабулі, Кандагарі й Пактії. Зокрема в афганській столиці чули понад десяток вибухів і стрілянину. Про це пишуть The Telegraph та AP.

Дивіться також У світі спалахнула нова війна: дві країни розпочали активні бойові дії

Що відомо про новий спалах протистояння між Пакистаном і Афганістаном?

Міністр інформації Пакистану Аттаулла Тарар заявив, що ВПС країни завдали "точних авіаударів" по позиціях Талібану, штабах бригад, складах боєприпасів і логістичних базах. За його словами, загинули 133 бійці Талібану, ще 200 були поранені.

Бомбардування Кабулу: дивіться відео

Міністр оборони Хаваджа Мохаммад Асіф тим часом опублікував пост у соцмережі "Х", у якому пояснив дії Пакистану.

Він заявив, що країна сподівалася на мир в Афганістані після виведення сил НАТО та очікував, що Талібан зосередиться на добробуті афганського народу й регіональній стабільності.

Натомість, за словами, Асіфа Талібан перетворив Афганістан "на колонію Індії", зібрав бойовиків з усього світу й почав "експортувати тероризм".

Наше терпіння вичерпалося. Тепер між нами – відкрита війна,

– наголосив пакистанський міністр оборони.

Зауважимо, що у четвер, 26 лютого, таліби атакували територію Пакистану у шести прикордонних провінціях. Вони заявили про захоплення понад десяток пакистанських військових постів. У Кабулі зазначили, що почали масштабну наступальну операцію проти пакистанських військових баз уздовж лінії Дюранда.

Довідка: Лінія Дюранда – це спірний кордон між Афганістаном і Пакистаном, який простягається приблизно на 2 611 кілометрів. Вона була проведена в 1893 році британським чиновником Сір Мортімером Дюрандом, коли Британська Індія контролювала сучасну територію Пакистану. Ця лінія розділяє афганські племена Паштунів, які проживають по обидва боки кордону. Афганістан ніколи офіційно не визнавав цю межу як міжнародний кордон.

Пакистан заперечив захоплення своїх постів та заявив, що афганська атака була неспровокованою. Однак у Кабулі кажуть, що атакували прикордоння у відповідь на дії пакистанців у неділю.

Тоді 22 лютого Пакистан завдав ударів по східному Афганістану, наголосивши, що атакував бази бойовиків. Талібан, своєю чергою, повідомив про загибель понад десятка цивільних, зокрема жінок і дітей, та пообіцяв відповідь.

Як між країнами наростало напруження?