Відносини між обома країнами за останні місяці погіршилися. Про це пише Al Jazeera.
Що відомо про війну між Афганістаном та Пакистаном?
Афганістан розпочав атаки на військові позиції Пакистану вздовж кордону у відповідь на пакистанські авіаудари минулого тижня.
Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео
Так, у неділю, 22 лютого, пакистанські військові завдали ударів уздовж кордону з Афганістаном, заявивши, що знищили щонайменше 70 бойовиків. Афганістан відкинув це твердження, заявивши, що загинули мирні жителі, зокрема жінки та діти.
Тож Афганістан у четвер, 26 лютого, оголосив про проведення військової операції проти Пакистану в районі лінії Дюранда.
У відповідь на неодноразові провокації та порушення з боку пакистанських військових кіл було розпочато масштабні наступальні операції проти позицій та об'єктів пакистанських військових вздовж лінії Дюранда,
– заявив речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід.
Довідково. Лінія Дюранда, де ведуться бойові дії, – майже нерозмічений кордон довжиною 2670 кілометрів між Афганістаном та Пакистаном.
Афганістан її офіційно не визнав.
ЗМІ пишуть, що бойові дії ведуться у 6 провінціях Афганістану: Нангархар, Нурістан, Кунар, Хост, Пактія та Пактика.
Таліби повідомили, що 10 пакистанських солдатів було вбито, а 13 форпостів було захоплено.
Також стверджується, що Афганістан нібито вже контролює кілька постів пакистанської армії.
Тим часом міністерство інформації та телерадіомовлення Пакистану заявило про важкі втрати з афганського боку. Водночас там не надали жодних коментарів щодо заяви про загибель їхніх 10 солдатів.
На кордоні Таджикистану та Афганістану сталася перестрілка
У ніч на 24 грудня 2025 на кордоні Таджикистану з Афганістаном відбулося зіткнення. Тоді загинули троє нападників, які намагалися незаконно перетнути кордон, і двоє прикордонників.
Прикордонна служба Таджикистану звинуватила уряд талібів у неспроможності забезпечити безпеку кордону. Там повідомили, що це був вже третій подібний інцидент за місяць.
Напруженість між обома країнами пов'язана з незаконним перетином кордону, наркотрафіком та проникненням бойовиків.