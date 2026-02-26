Відносини між обома країнами за останні місяці погіршилися. Про це пише Al Jazeera.

Дивіться також Повідомляють про сильні вибухи в Ірані: під ударом можуть бути військові об'єкти

Що відомо про війну між Афганістаном та Пакистаном?

Афганістан розпочав атаки на військові позиції Пакистану вздовж кордону у відповідь на пакистанські авіаудари минулого тижня.

Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео

Так, у неділю, 22 лютого, пакистанські військові завдали ударів уздовж кордону з Афганістаном, заявивши, що знищили щонайменше 70 бойовиків. Афганістан відкинув це твердження, заявивши, що загинули мирні жителі, зокрема жінки та діти.

Тож Афганістан у четвер, 26 лютого, оголосив про проведення військової операції проти Пакистану в районі лінії Дюранда.

У відповідь на неодноразові провокації та порушення з боку пакистанських військових кіл було розпочато масштабні наступальні операції проти позицій та об'єктів пакистанських військових вздовж лінії Дюранда,

– заявив речник уряду Талібану Забіхулла Муджахід.

Довідково. Лінія Дюранда, де ведуться бойові дії, – майже нерозмічений кордон довжиною 2670 кілометрів між Афганістаном та Пакистаном.



Афганістан її офіційно не визнав.

ЗМІ пишуть, що бойові дії ведуться у 6 провінціях Афганістану: Нангархар, Нурістан, Кунар, Хост, Пактія та Пактика.

Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео

Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео

Таліби повідомили, що 10 пакистанських солдатів було вбито, а 13 форпостів було захоплено.

Також стверджується, що Афганістан нібито вже контролює кілька постів пакистанської армії.

Бойові дії між Афганістаном та Пакистаном: дивіться відео

Тим часом міністерство інформації та телерадіомовлення Пакистану заявило про важкі втрати з афганського боку. Водночас там не надали жодних коментарів щодо заяви про загибель їхніх 10 солдатів.

На кордоні Таджикистану та Афганістану сталася перестрілка