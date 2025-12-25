Подібні зіткнення відбуваються часто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформагентство "Ховар".
Що відомо про конфлікт?
За даними прикордонної служби Таджикистану, у ніч на 24 грудня троє осіб, яких назвали членами терористичної організації, незаконно перетнули кордон з боку Афганістану в районі КПП "Шамсіддін".
Після їх виявлення сталася перестрілка, у результаті якої загинули троє нападників і двоє таджицьких прикордонників.
У відомстві звинуватили уряд талібів у неспроможності забезпечити безпеку кордону та зазначили, що це вже третій за місяць подібний інцидент із людськими жертвами.
Нагадаємо! Напруженість між Таджикистаном і Афганістаном переважно пов’язана з незаконним перетином кордону, наркотрафіком та проникненням бойовиків, що періодично призводить до збройних зіткнень.
Що відомо про конфлікт Індії та Пакистану?
Конфлікт між Індією та Пакистаном різко загострився на початку травня після нападу бойовиків у Пахалгамі, де загинули десятки мирних жителів. У відповідь Індія завдала ударів по об'єктах, які назвала терористичною інфраструктурою на території Пакистану.
Ісламабад відкинув звинувачення та оголосив про початок військової операції у відповідь, звинувативши Індію в агресії. Сторони обмінялися атаками та повідомили про загиблих і поранених. Після міжнародного тиску країни домовилися про перемир'я.