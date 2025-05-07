02:33, 7 травня

Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були ціллю. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей та методах виконання,

– йдеться в повідомленні.

Причина нападу – атака в Пахалгамі, унаслідок якої загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.