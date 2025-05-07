Ескалація відбулася після подій у Пахалгамі, де група бойовиків убила 25 людей – громадянина Непалу та ще 24 туристів з Індії. Деталі розвитку подій повідомляє 24 Канал.
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Що відомо про конфлікт
Офіційна заява Індії про операцію "Сіндур"
Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були ціллю. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей та методах виконання,
– йдеться в повідомленні.
Причина нападу – атака в Пахалгамі, унаслідок якої загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.
За словами прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа, "підступний ворог" атакував 5 мирних об'єктів. Політик вважає, що його країна має право "відповісти силою на цей акт війни".
На тлі ескалації в Пакистані скликають Комітет національної безпеки.
Дональд Трамп відреагував на конфлікт
Американський президент назвав загострення ситуації "ганьбою".
Вони воюють десятиліттями, насправді століттями. Сподіваюся, це швидко закінчиться,
– сказав Трамп.
За даними Clash Report, по всій лінії зіткнення в регіоні Кашмір тривають бої, ВПС збили 2 індійські літаки.
Daily Pakistan повідомляє про блекаут у Музаффарабаді, що в Пакистані.
Пакистан ударив у відповідь
За даними місцевого агентства SAMAA TV, Пакистан атакував у відповідь.
Тепер Індія отримає вичерпну та рішучу відповідь,
– заявили в пакистанській армії.
У Міноборони Індії заявили, що Пакистан знову порушує угоду про припинення вогню, обстрілюючи артилерією Бхімбер-Галі в районі Пунч-Раджаурі.
Наслідки ударів по Пакистану
Речник пакистанської армії повідомив про щонайменше 3 вбитих і 12 поранених унаслідок нападу. За його словами, цілями індійської атаки стали 2 мечеті, у яких перебували мирні жителі.
Міністр оборони Пакистану заявив, що країна "відповість на неспровоковану агресію Індії", яка нібито вдарила по цивільних районах, а не таборах бойовиків.
Пакистан закрив свій повітряний простір на 48 годин, повідомляє Clash Report.
Уряд Індії підтвердив удари по 9 обʼєктах в рамках операції "Сіндур". Атака нібито була цілеспрямованою та не ескалаційною.
Правосуддя здійснено,
– написала в Х армія Індії.
Індія атакувала Пакистан
За повідомленнями місцевих ЗМІ, Індія атакувала Пакистан з трьох локацій.