Ескалація відбулася після подій у Пахалгамі, де група бойовиків убила 25 людей – громадянина Непалу та ще 24 туристів з Індії. Деталі розвитку подій повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Там може початися нова війна: показуємо, де розташовані Індія і Пакистан

Що відомо про конфлікт

02:33, 7 травня

Офіційна заява Індії про операцію "Сіндур"

Наші дії були цілеспрямованими, виваженими та не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не були ціллю. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей та методах виконання,
– йдеться в повідомленні.

Причина нападу – атака в Пахалгамі, унаслідок якої загинуло 25 індійців та один громадянин Непалу.

00:44, 7 травня

За словами прем'єра Пакистану Шахбаза Шаріфа, "підступний ворог" атакував 5 мирних об'єктів. Політик вважає, що його країна має право "відповісти силою на цей акт війни".

На тлі ескалації в Пакистані скликають Комітет національної безпеки.

00:25, 7 травня

Дональд Трамп відреагував на конфлікт

Американський президент назвав загострення ситуації "ганьбою".

Вони воюють десятиліттями, насправді століттями. Сподіваюся, це швидко закінчиться,
– сказав Трамп.

00:20, 7 травня

За даними Clash Report, по всій лінії зіткнення в регіоні Кашмір тривають бої, ВПС збили 2 індійські літаки.

Daily Pakistan повідомляє про блекаут у Музаффарабаді, що в Пакистані.

00:05, 7 травня

Пакистан ударив у відповідь

За даними місцевого агентства SAMAA TV, Пакистан атакував у відповідь.

Тепер Індія отримає вичерпну та рішучу відповідь,
– заявили в пакистанській армії.

23:57, 6 травня

У Міноборони Індії заявили, що Пакистан знову порушує угоду про припинення вогню, обстрілюючи артилерією Бхімбер-Галі в районі Пунч-Раджаурі.

23:55, 6 травня

Наслідки ударів по Пакистану

Речник пакистанської армії повідомив про щонайменше 3 вбитих і 12 поранених унаслідок нападу. За його словами, цілями індійської атаки стали 2 мечеті, у яких перебували мирні жителі.

Міністр оборони Пакистану заявив, що країна "відповість на неспровоковану агресію Індії", яка нібито вдарила по цивільних районах, а не таборах бойовиків.

23:38, 6 травня

Пакистан закрив свій повітряний простір на 48 годин, повідомляє Clash Report.

23:30, 6 травня

Уряд Індії підтвердив удари по 9 обʼєктах в рамках операції "Сіндур". Атака нібито була цілеспрямованою та не ескалаційною.

Правосуддя здійснено,
– написала в Х армія Індії.

23:20, 6 травня

Індія атакувала Пакистан

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Індія атакувала Пакистан з трьох локацій.