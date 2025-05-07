02:33, 7 мая

Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были целью. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методах выполнения,

– говорится в сообщении.

Причина нападения – атака в Пахалгаме, в результате которой погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.