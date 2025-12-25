Подобные столкновения происходят часто. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информагентство "Ховар".
Смотрите также Не Балтия и не Польша: СМИ назвали наиболее уязвимую перед действиями Путина страну Европы
Что известно о конфликте?
По данным пограничной службы Таджикистана, в ночь на 24 декабря трое человек, которых назвали членами террористической организации, незаконно пересекли границу со стороны Афганистана в районе КПП "Шамсиддин".
После их обнаружения произошла перестрелка, в результате которой погибли трое нападавших и двое таджикских пограничников.
В ведомстве обвинили правительство талибов в неспособности обеспечить безопасность границы и отметили, что это уже третий за месяц подобный инцидент с человеческими жертвами.
Напомним! Напряженность между Таджикистаном и Афганистаном преимущественно связана с незаконным пересечением границы, наркотрафиком и проникновением боевиков, что периодически приводит к вооруженным столкновениям.
Что известно о конфликте Индии и Пакистана?
Конфликт между Индией и Пакистаном резко обострился в начале мая после нападения боевиков в Пахалгаме, где погибли десятки мирных жителей. В ответ Индия нанесла удары по объектам, которые назвала террористической инфраструктурой на территории Пакистана.
Исламабад отверг обвинения и объявил о начале военной операции в ответ, обвинив Индию в агрессии. Стороны обменялись атаками и сообщили о погибших и раненых. После международного давления страны договорились о перемирии.