Також Кабул та Ісламабад вирішили провести нову зустріч найближчим днями, щоб гарантувати сталість режиму припинення вогню та перевірити його виконання, передає 24 Канал із посиланням на заяву МЗС Катару.

Дивіться також "Жодних доказів": Пакистан заперечує, що його громадяни беруть участь у війні проти України

Що відомо про конфлікт між Пакистаном та Афганістаном?

Як пише видання Reuters, у жовтні між країнами спалахнуло найсерйозніше зіткнення відтоді, як у 2021 році до влади у Кабулі прийшли таліби. У результаті боїв десятки людей загинули та сотні зазнали поранень.

11 жовтня таліби перетнули кордон з Пакистаном у кількох місцях, розпочали прикордонні сутички. Вранці наступного дня "Талібан" повідомив, що завершив свою військову операцію проти Пакистану.

Таліби назвали свою агресію відповіддю на авіаудари Пакистану по Кабулу 9 жовтня. Відомо, що ця атака відбулася після того, як Ісламабад зажадав від Кабула приборкати бойовиків, які активізували атаки в Пакистані, діючи з укриттів на афганській території.

"Талібан" своєю чергою заперечує, що дає притулок бойовикам, які нападають на Пакистан, і звинувачує пакистанських військових у поширенні дезінформації про Афганістан.

15 жовтня на нестабільному пакистано-афганському кордоні спалахнули нові бої. Пакистан завдав чергового удару по Кабулу.

16 жовтня між сторонами почалося тимчасове перемир'я.

17 жовтня терорист-смертник підірвав себе біля кордону, убивши 7 пакистанських солдатів і поранивши ще 13. Тоді Пакистан знову вдарив по Афганістану. Таліби заявили, що удари були спрямовані по цивільних. Однак вони вирішили утриматися від "помсти" з поваги до переговорного процесу.

Тим часом у Пакистані пояснили, що атакували "табори ісламістських бойовиків". Там зазначили, що бойовики намагалися здійснити кілька нападів на території Пакистану під час перемир'я.