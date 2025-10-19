Также Кабул и Исламабад решили провести новую встречу в ближайшие дни, чтобы гарантировать постоянство режима прекращения огня и проверить его выполнение, передает 24 Канал со ссылкой на заявление МИД Катара.

Смотрите также "Никаких доказательств": Пакистан отрицает, что его граждане участвуют в войне против Украины

Что известно о конфликте между Пакистаном и Афганистаном?

Как пишет издание Reuters, в октябре между странами вспыхнуло самое серьезное столкновение с тех пор, как в 2021 году к власти в Кабуле пришли талибы. В результате боев десятки людей погибли и сотни получили ранения.

11 октября талибы пересекли границу с Пакистаном в нескольких местах, начали пограничные столкновения. Утром следующего дня "Талибан" сообщил, что завершил свою военную операцию против Пакистана.

Талибы назвали свою агрессию ответом на авиаудары Пакистана по Кабулу 9 октября. Известно, что эта атаки произошла после того, как Исламабад потребовал от Кабула обуздать боевиков, которые активизировали атаки в Пакистане, действуя из укрытий на афганской территории.

"Талибан" в свою очередь отрицает, что дает убежище боевикам, которые нападают на Пакистан, и обвиняет пакистанских военных в распространении дезинформации об Афганистане.

15 октября на нестабильной пакистано-афганской границе вспыхнули новые бои. Пакистан нанес очередной удар по Кабулу.

16 октября между сторонами началось временное перемирие.

17 октября террорист-смертник подорвал себя у границы, убив 7 пакистанских солдат и ранив еще 13. Тогда Пакистан снова ударил по Афганистану. Талибы заявили, что удары были направлены по гражданским. Однако они решили воздержаться от "мести" из уважения к переговорному процессу.

Между тем в Пакистане объяснили, что атаковали "лагеря исламистских боевиков". Там отметили, что боевики пытались совершить несколько нападений на территории Пакистана во время перемирия.