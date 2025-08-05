Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-службы МИД страны.

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Что говорят в Пакистане?

Исламабад опроверг заявления об участии пакистанцев в боевых действиях на стороне России.

В МИД указывают, что правительство Пакистана заявило, что "решительно отвергает безосновательные и необоснованные обвинения" относительно участия своих граждан в войне против Украины.

"На сегодняшний день украинская власть официально не обращалась к Пакистану, а также не было предоставлено никаких проверенных доказательств в подтверждение таких утверждений", – говорится в заявлении.

В МИД страны подчеркнули, что намерены обратиться к украинским властям за официальными разъяснениями по этому делу.

Там добавили, что Пакистан заявил о "приверженности" мирному урегулированию войны в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН.

Напомним, что 4 августа Владимир Зеленский после поездки на Волчанский направление заявил, что украинские военные фиксируют участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки.