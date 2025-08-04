Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что рассказал Зеленский о визите на Волчанское направление?

Президент рассказал, что встретился с военными на Волчанском направлении, – воинами 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Он рассказал, что они говорили с командирами о ситуации на передовой, оборону Волчанска, динамику боев. Отдельно подняли вопрос обеспечения дронами и их применения, рекрутинга и прямого финансирования бригад.

Фиксируют воины на этом направлении участие в войне наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки. Будем реагировать,

– сообщил президент.