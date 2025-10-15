В результате боев между странами уже погибло более десятка мирных жителей и военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

Какова ситуация в Афганистане?

На нестабильной пакистано-афганской границе 15 октября вспыхнули новые бои, в результате которых погибло более десятка мирных жителей и военных, что разрушило хрупкий мир после столкновений на выходных, в которых погибли люди.

Стоит заметить, что эти бои были худшими между соседями с момента захвата власти Талибаном в Кабуле в 2021 году, несмотря на регулярные столкновения между их силами безопасности вдоль спорной границы протяженностью 2600 километров.

Последствия атаки на Кабул: видео Aamaj News

Талибан заявил об убийстве более десятка его мирных жителей и ранении 100 человек в результате нападений пакистанских войск рано утром в среду в районе Спин Болдак.

В то же время в Пакистане говорят, что четверо его мирных жителей получили ранения в результате нападений сил Талибана в районе Чаман, что расположен напротив Спин Болдака на границе.

Последствия эскалации между Пакистаном и Афганистаном: видео Paramotor News

Два сотрудника службы безопасности сообщили агентству Reuters, что во втором инциденте на пакистанско-пограничном районе Оракзай 6 пакистанских военнослужащих погибло, еще 6 были ранены. По их словам, 9 боевиков также были убиты.

Отношения между Пакистаном и Афганистаном: коротко о главном