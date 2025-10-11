Пакистанские силы были вынуждены отступить на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Times of India і News18.

Что известно об атаке Афганистана на Пакистан?

Силы талибов атаковали Пакистан с нескольких направлений вдоль линии Дюранда. Ожесточенные бои идут в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. В ряде мест пакистанские силы отступили.

Представители террористической группировки "Талибан", которая руководит Афганистаном, сказали журналистам Al Jazeera, что бои идут в 7 приграничных провинциях. Так, в секторах Дангам и Биркот фиксируют тяжелые артиллерийские обстрелы со стороны Талибана. Дроновые атаки с обеих сторон наблюдают в провинциях Гильменд, Пактия, Кунар, Нангархар и Хост. Под натиском сил "Талибана" пакистанские посты и КПП в Курраме, Баджаури и Северном Вазиристане.

Сообщается, что Пакистан готовится поднять в воздух боевую авиацию.

Справка: линия Дюранда – почти не маркированная 2670-километровая граница между Афганистаном и Пакистаном. Она простирается от Китая до Ирана.

В заявлении талибов, которое получила AFP говорится об "ответе на авиаудары пакистанских сил".

Правительство "Талибана" в пятницу обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по пограничному городу и нарушении суверенитета Афганистана, когда в столице страны Кабуле прогремели 2 взрыва.

Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана,, бомбардируя гражданский рынок в районе Марги Пактика вблизи линии Дюранда,, а также нарушив суверенную территорию Кабула,

– говорилось в заявлении "Талибана".

Примечательно, что сейчас продолжается визит министра иностранных дел "Талибана" Амира Хана Муттаки в Нью-Дели в Индии. В пятницу Индия и Афганистан описали действия Пакистана как "террористические" и которые являются "общей угрозой" для стран.

Эскалацию уже называют крупнейшей с 2021 года.

Как реагируют в Пакистане?

Представитель армии Пакистана Ахмед Шариф Чаудри обвинил Индию в использовании Афганистана как операционной базы в антибезопасной деятельности против Пакистана.

Он заявил, что действия Пакистана направлены на борьбу с трансграничными боевиками, и страна всегда поддерживала двусторонние и многосторонние усилия в этом направлении.

Относительно международных усилий, он сказал, что Пакистан координирует действия с Саудовской Аравией, ОАЭ, Китаем, США, Турцией и другими.

Справка: После возвращения "Талибана" к власти в 2021 году, Пакистан выразил готовность сотрудничать с новым правительством. Однако, на практике, отношения между странами только ухудшились. Пакистан обвиняет "Талибан" в предоставлении убежища боевикам "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП), которые являются обособленными от "Талибана" и совершают нападения на пакистанские территории. "Талибан", в свою очередь, отрицает эти обвинения. В последние годы количество жертв от деятельности этих боевиков только возросло.

