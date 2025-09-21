Двадцать лет американские силы базировались в Афганистане. В 2021 году США вывели свои войска из страны, заключив мирное соглашение с "талибами". Соответственно американцам пришлось и покинуть авиабазу Баграм, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и "Радио Свобода"

Зачем Трампу понадобилась авиабаза в Афганистане?

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании 18 сентября Дональд Трамп заявил о намерениях вернуть авиабазу Баграм. Американский лидер заявил, что, мол, его администрация ведет переговоры с талибами по этому вопросу.

Президент США одновременно объяснил, почему ему нужен Баграм. Он сказал, что одна из причин – это месторасположение авиабазы. Она, по словам политика, расположена "всего в часе от того места, где Китай производит ядерное оружие".

Он также отметил, что Баграм – одна из крупнейших авиабаз в мире, с одной из самых мощных взлетно-посадочных полос, построенных из тяжелого бетона и стали. Длина взлетной полосы составляет 3600 метров, что позволяет принимать бомбардировщики и большие грузовые самолеты.

Ранее Трамп утверждал, что Китай якобы оккупировал эту авиабазу. "Талибан" опроверг заявление американца.

Обратите внимание! Именно Дональд Трамп договорился с талибами о выводе из Афганистана американских войск, а Джо Байден уже довел это дело до конца. В то же время республиканец продолжает обвинять предшественника в выходе из Афганистана. В частности, он критикует Байдена за хаотичный вывод американских войск из Афганистана в 2021 году, в результате чего американские оружие и военные объекты, в частности базы, оказались в руках "Талибана".

Что известно об авиабазе Баграм, и почему она важна для США?

Баграм – это старинный город и крупный аэропорт, расположен примерно в 40 километрах к северу от Кабула. Авиабаза была построена СССР в 1950-х годах. Во время 20-летнего пребывания войск США и НАТО в Афганистане эта авиабаза служила центральным пунктом командования.

Афганистан имеет границу с Китаем протяженностью 92 километра. Когда Трамп говорил о близости авиабазы Баграм к местам, где китайцы создают ядерное оружие, он вероятно имел в виду полигон Лобнор.

Этот полигон существует давно и расположен в 2000 километрах от границы в северо-западном регионе Синьцзян. Именно здесь 60 лет назад Китай испытал свою первую ядерную бомбу. Пока неизвестно, производят ли здесь ядерное оружие. Считается, что производство атомного вооружения сосредоточено в центре страны.

Между тем в Пентагоне взволнованы из-за стремительного расширения ядерных сил Китая в последние годы. С 2024 года Пекин расширил свои ядерные запасы до 600 боеголовок, что составляет 20-процентный ежегодный рост.

Справка: После вывода советских войск из Афганистана в 1989 году страна погрузилась в гражданскую войну. Конфликт происходил между талибами и Северным союзом. В 1996 году в Афганистане был установлен режим "Талибана". Талибы предоставили убежище Осаме бин Ладену и его боевикам. "Аль-Каида" имела в стране свои базы и тренировочные лагеря.

В 2001 году США начали военную операцию в Афганистане. Это произошло после террористических атак 11 сентября, ответственность за которые возложили на группировку "Аль-Каида". Американцы поставили себе цель сбросить режим "Талибана", что в результате и было сделано. Следующие годы США и союзники боролись с партизанскими силами талибов, которые возвращали влияние. В 2020 США заключили соглашение с "Талибаном" о выводе войск, а в 2021 американцы полностью вывели войска.