Двадцять років американські сили базувалися в Афганістані. У 2021 році США вивели свої війська з країни, уклавши мирну угоду з "талібами". Відповідно американцям довелося й покинути авіабазу Баграм, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian та "Радіо Свобода"

Дивіться також Землетрус в Афганістані: рятувальники допомагали чоловікам і дітям, ігноруючи жінок, – ЗМІ

Навіщо Трампу знадобилася авіабаза в Афганістані?

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії 18 вересня Дональд Трамп заявив про наміри повернути авіабазу Баграм. Американський лідер заявив, що, мовляв, його адміністрація веде переговори з талібами із цього питання.

Президент США водночас пояснив, чому йому потрібен Баграм. Він сказав, що одна із причин – це місцерозташування авіабази. Вона, за словами політика, розташована "всього за годину від того місця, де Китай виготовляє ядерну зброю".

Він також наголосив, що Баграм – одна з найбільших авіабаз у світі, з однією з найпотужніших злітно-посадкових смуг, побудованих із важкого бетону та сталі. Довжина злітної смуги становить 3600 метрів, що дозволяє приймати бомбардувальники та великі вантажні літаки.

Раніше Трамп стверджував, що Китай нібито окупував цю авіабазу. "Талібан" спростував заяву американця.

Зверніть увагу! Саме Дональд Трамп домовився з талібами про виведення з Афганістану американських військ, а Джо Байден вже довів цю справу до кінця. Водночас республіканець продовжує звинувачувати попередника у виході з Афганістану. Зокрема, він критикує Байдена за хаотичне виведення американських військ з Афганістану у 2021 році, внаслідок чого американські зброя і військові об'єкти, зокрема бази, опинилися в руках "Талібану".

Що відомо про авіабазу Баграм, і чому вона важлива для США?

Баграм – це старовинне місто і великий аеропорт, розташований приблизно за 40 кілометрів на північ від Кабула. Авіабаза була збудована СРСР у 1950-х роках. Під час 20-річного перебування військ США і НАТО в Афганістані ця авіабаза служила центральним пунктом командування.

Де розташований Баграм: дивіться на карті

Афганістан має кордон з Китаєм протяжністю 92 кілометри. Коли Трамп говорив про близькість авіабази Баграм до місць, де китайці створюють ядерну зброю, він ймовірно мав на увазі полігон Лобнор.

Цей полігон існує давно і розташований за 2000 кілометрів від кордону в північно-західному регіоні Сіньцзян. Саме тут 60 років тому Китай випробував свою першу ядерну бомбу. Наразі невідомо, чи виробляють тут ядерну зброю. Вважається, що виробництво атомного озброєння зосереджене в центрі країни.

Де розташований Лобнор: дивіться на карті

Тим часом у Пентагоні схвильовані через стрімке розширення ядерних сил Китаю в останні роки. З 2024 року Пекін розширив свої ядерні запаси до 600 боєголовок, що становить 20-відсоткове щорічне зростання.

Довідка: Після виведення радянських військ з Афганістану у 1989 році країна поринула у громадянську війну. Конфлікт відбувався між талібами та Північним союзом. У 1996 році в Афганістані був встановлений режим "Талібану". Таліби надали притулок Осамі бін Ладену та його бойовикам. "Аль-Каїда" мала в країні свої бази і тренувальні табори.

У 2001 році США розпочали військову операцію в Афганістані. Це сталося після терористичних атак 11 вересня, відповідальність за які поклали на угруповання "Аль-Каїда". Американці поставили собі на меті скинути режим "Талібану", що в результаті й було зроблено. Наступні роки США та союзники боролися з партизанськими силами талібів, які повертали вплив. У 2020 США уклали угоду з "Талібаном" про виведення військ, а у 2021 американці повністю вивели війська.