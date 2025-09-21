Начальник штаба Министерства обороны Фасихуддин Фитрат в эфире местного телевидения отклонил требование американского президента. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP і Bloomberg.

Как талибы ответили на требование Трампа?

По словам Фитрата, "некоторые люди" хотят вернуть авиабазу Баграм с помощью "политического соглашения". Однако такую возможность "даже в отношении одного сантиметра афганской земли" талибы считают невозможной.

Афганистаном руководит собственный народ, и он не зависит ни от одного иностранного государства. Мы не боимся никаких хулиганов или агрессоров,

– заявил начальник штаба.

Напомним, 21 сентября в своей социальной сети Трамп пригрозил талибам "плохими вещами", если те не вернут для США авиабазу, которую американцы покинули во время вывода войск в 2021 году.

Справка: Баграм – крупнейшая авиабаза в Афганистане, расположена к северу от Кабула, что была центром операций США в их 20-летней войне против талибов. Сейчас боевики используют ее для демонстрации захваченной военной техники, база стала своеобразным символом их победы.

