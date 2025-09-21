Начальник штабу Міністерства оборони Фасіхуддін Фітрат в етері місцевого телебачення відхилив вимогу американського президента. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на AFP і Bloomberg.

Як таліби відповіли на вимогу Трампа?

За словами Фітрата, "деякі люди" хочуть повернути авіабазу Баграм за допомогою "політичної угоди". Однак таку можливість "навіть щодо одного сантиметра афганської землі" таліби вважають неможливою.

Афганістаном керує власний народ, і він не залежить від жодної іноземної держави. Ми не боїмося жодних хуліганів чи агресорів,

– заявив начальник штабу.

Нагадаємо, 21 вересня у своїй соціальній мережі Трамп пригрозив талібам "поганими речами", якщо ті не повернуть для США авіабазу, яку американці покинули під час виведення військ у 2021 році.

Довідка: Баграм – найбільша авіабаза в Афганістані, розташована на північ від Кабула, що була центром операцій США у їхній 20-річній війні проти талібів. Зараз бойовики використовують її для демонстрації захопленої військової техніки, база стала своєрідним символом їхньої перемоги.

