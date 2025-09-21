Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на промову Дональда Трампа на вечері засновників Американського інституту Cornerstone.

Що сказав Трамп про війну між Камбоджею та Вірменією?

Дональд Трамп вочевидь під час промови хотів пригадати конфлікт між Камбоджею та Таїландом, але обмовився та утворив "нову війну", яка нібито була між Камбоджею та Вірменією.

Камбоджа та Вірменія. Це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це,

– сказав Трамп.

Також президент США згадав про конфлікт між Індією та Пакистаном. Трамп сказав, що зупинив це за допомогою торгівлі.

"Вони (Індія та Пакистан – 24 Канал) хочуть торгувати, і я дуже поважаю обох лідерів. Але коли ви подивитеся на всі ці війни, які ми зупинили, вони сказали: "Тож подумайте, просто подивіться на це"", – заявив Дональд Трамп.

Дональд Трамп обмовився і сказав, що зупинив війну між Вірменією та Камбоджею / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х

Trump:



У коментарях під дописом користувачі мережі вибухнули жартами. А дехто вчергове почав сумніватися у когнітивних здібностях американського лідера:

Не думаю, що він зможе знайти Камбоджу на карті світу;

Якщо це так, то він також повинен зупинити війну між США та інопланетянами;

Цього разу він хоча б згадав про Вірменію;

Трамп також зупинив війну між ним та Байденом, ставши таким же старим, як і він, ха-ха;

Війна між Камбоджею та Вірменією звучить для мене як "Зоряні війни".

Що Трамп сплутав у своїй промові?

Насправді Вірменія та Камбоджа були залучені у два абсолютно різні конфлікти.

Камбоджа мала спалахування конфлікту з Таїландом 24 липня 2025 року після того, як на кордоні постраждали 5 тайських солдатів через вибух міни. Сторони за 5 днів обмінялися обстрілами одне з одним, в обох країнах постраждали та загинули люди, але зрештою 28 липня сторони домовилися про припинення вогню.

Вірменія мала конфлікт з Азербайджаном ще з 1988 року за контроль над Нагірним Карабахом. 8 серпня 2025 року Дональд Трамп, Ільхам Алієв та Нікол Пашинян підписали тристоронню угоду у Вашингтоні. Цей документ передбачав припинення бойових дій, відкриття торгівлі та повагу до територіальної цілісності.

Як раніше президент США плутав назви країн та посад?