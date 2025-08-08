Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію з Білого дому.

До теми "Це буде історичний день": Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду у Білому домі, – Трамп

Що відомо про угоду, яку підписали лідери США, Азербайджану та Вірменії?