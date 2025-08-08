Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію з Білого дому.
До теми "Це буде історичний день": Вірменія та Азербайджан підпишуть мирну угоду у Білому домі, – Трамп
Що відомо про угоду, яку підписали лідери США, Азербайджану та Вірменії?
Дональд Трамп, Ільхам Алієв та Нікол Пашинян 8 серпня підписали історичну тристоронню угоду. Це сталося під час візиту президента Азербайджану та прем'єр-міністра Вірменії до Вашингтона.
