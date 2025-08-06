Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Президент США Дональд Трамп планує у п'ятницю прийняти у Білому домі прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна та президента Азербайджану Ільхама Алієва.

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Трамп скликає Пашиняна та Алієва до Білого дому

Вашингтон намагається посприяти завершенню десятилітнього конфлікту між країнами та добитися підписання історичної мирної угоди.

Зустріч у США вже підтвердили в Єревані. Пресслужба уряду Вірменії повідомила, що Пашинян перебуватиме з офіційним візитом у Вашингтоні 7–8 серпня, де, окрім тристоронньої зустрічі, проведе окремі переговори з Трампом щодо стратегічного партнерства між країнами.

Згідно з джерелами The Washington Post, сторони можуть вже найближчими днями оголосити про остаточне погодження тексту мирної угоди. Раніше у березні Єреван і Баку заявляли про суттєвий прорив у переговорах, але дати підписання залишались невідомими.

Остання зустріч між Пашиняном і Алієвим відбулася в липні в ОАЕ. Втім, тоді сторони не дійшли до конкретних домовленостей.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває понад 30 років, а після воєнних дій 2020 і 2023 років Азербайджан повністю відновив контроль над Нагірним Карабахом. США намагаються взяти на себе роль миротворця в регіоні.