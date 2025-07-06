Президент Азербайджану Ільхам Алієв сьогодні дозволяє собі йти на відвертий конфлікт з Володимиром Путіним. Політолог Володимир Фесенко пояснив у розмові з 24 Каналом, чому Алієв не боїться жорсткої відповіді Кремля.

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Є ризики для багатьох країн

Політолог відзначив, що Алієв став в останні роки сміливішим, рішучішим та жорсткішим в стосунках з Росією також через те, що йому вдалося перемогти у війні з Вірменією за Нагорний Карабах. В цьому Азербайджану також допомогла Туреччина.

А те, що зараз Росія застрягла в війні проти України, безперечно зменшує ризики військового тиску на Азербайджан. Алієв це враховує, тому може собі дозволити те, що дозволяє,

– наголосив він.

Також іншими могли бути відносини Казахстану та Росії, якби не війна в Україні. В Казахстані поширена думка серед тих, хто прагне зберегти незалежність своєї держави, що якби не ця війна або якби Росія перемогла Україну, тоді країна-агресорка жорстко поставилася б до розв'язання проблеми Північного Казахстану.

У своїх заявах дехто з російських високопосадовців згадують про штучний характер казахської держави. Теж саме вони говорили і раніше, і зараз про Україну,

– нагадав він.

Тому війна між Росією та Україною має вплив на ситуацію на пострадянському просторі. Кремль не може діяти агресивно щодо інших пострадянських країн, наприклад, не може розв'язати проблему Молдови. Оскільки Росія не має з нею спільного кордону, то, за словами політолога, змушена діяти гібридними методами.

Також є ризики для країн Балтії, які давно вже відірвалися від Росії, є країнами-членами НАТО і Європейського Союзу, але все одно вони усвідомлюють загрозу з боку росіян. Її відчувають майже всі пострадянські країни, що мають спільний кордон з Росією.

Після того, як Росія повномасштабно напала на Україну, загрози з боку Москви усвідомлюються всіма дуже серйозно. Проте водночас всі розуміють, поки росіяни воюють в Україні, ризики для інших країн зменшуються,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Однак війну в Україні потрібно зупинити військовим, політичним, санкційним шляхом. І зупинити так, на думку політолога, щоб потім у Росії не було спокуси напасти ще на когось і розв'язати політичні питання військовим шляхом.

Зазначимо, що через конфлікт з Азербайджаном, Росія, за даними ГУР, розширює військову присутність у Вірменії. Москва нещодавно пришвидшила комплектування своєї військової бази у вірменському місті Ґюмрі, щоб посилити тиск на країни Південного Кавказу.