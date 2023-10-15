Крім того, Алієв виступив у столиці Нагірного Карабаху з промовою. Під час церемонії він був одягнений у військову форму.

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Алієв підняв прапор у Нагірному Карабаху

Президент Азербайджану 15 жовтня, вперше з повернення Нагірного Карабаху під азербайджанський контроль, відвідав регіон з офіційним візитом. Під час поїздки він підняв азербайджанські прапори у низці населених пунктів Нагірного Карабаху, в тому числі й у столиці Ханкенді (вірменська назва Степанакерт).

Алієв підняв прапор у Степанакерті / Фото Azertag

Крім того, Алієв підняв прапори на території Сарсангського водосховища, де під час Третьої карабаської війни точилися запеклі бої, у містах Агдере та Ходжали, а також у селищі Аскеран. Азербайджанський лідер також звернувся до нації з приводу підняття азербайджанського прапора у Нагірному Карабаху й повернення регіону до складу країни.

Варто зазначити, що підняття азербайджанського прапора у Нагірному Карабаху сталося через 32 роки після проголошення незалежності так званої Нагірно-Карабаської Республіки. Зрештою ця "республіка" офіційно припинить своє існування з 1 січня 2024 року.

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