Крім того, Алієв виступив у столиці Нагірного Карабаху з промовою. Під час церемонії він був одягнений у військову форму.
Цікаво Азербайджан найближчими тижнями може почати вторгнення у Вірменію, — Politico
Алієв підняв прапор у Нагірному Карабаху
Президент Азербайджану 15 жовтня, вперше з повернення Нагірного Карабаху під азербайджанський контроль, відвідав регіон з офіційним візитом. Під час поїздки він підняв азербайджанські прапори у низці населених пунктів Нагірного Карабаху, в тому числі й у столиці Ханкенді (вірменська назва Степанакерт).
Алієв підняв прапор у Степанакерті / Фото Azertag
Крім того, Алієв підняв прапори на території Сарсангського водосховища, де під час Третьої карабаської війни точилися запеклі бої, у містах Агдере та Ходжали, а також у селищі Аскеран. Азербайджанський лідер також звернувся до нації з приводу підняття азербайджанського прапора у Нагірному Карабаху й повернення регіону до складу країни.
Варто зазначити, що підняття азербайджанського прапора у Нагірному Карабаху сталося через 32 роки після проголошення незалежності так званої Нагірно-Карабаської Республіки. Зрештою ця "республіка" офіційно припинить своє існування з 1 січня 2024 року.
Нагірний Карабах повернувся під контроль Азербайджану
- У так званій владі Нагірного Карабаху 20 вересня вирішили прийняти пропозицію Азербайджану й вивести з регіону свої війська. Таким чином Вірменія де-факто визнала свою капітуляцію у Нагірному Карабаху й повернення регіону у склад Азербайджану.
- Того ж дня азербайджанський лідер Ільхам Алієв наголосив, що його країна відновила свою територіальну цілісність. Президент наголосив, що менш ніж за добу азербайджанська армія виконала всі поставлені завдання у рамках антитерористичної операції.
- Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі у Гренаді визнав Нагірний Карабах суверенною територією Азербайджану. На цю зустріч був також запрошений і Алієв, однак він відмовився від відвідування Гренади.