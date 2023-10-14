Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив про можливе загострення конфлікту групу законодавців, пише Politico з посиланням на двох людей, знайомих з цією розмовою.

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За словами Блінкена, Держдеп бачить імовірність того, що Азербайджан вдереться на південь Вірменії в найближчі тижні.

Видання зазначає, що це попередження, вказує на глибоку стурбованість адміністрації США щодо дій Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю розширення конфлікту.

Відомо, що під час телефонної розмови 3 жовтня американські законодавці закликали Блінкена прийняти відповідні заходи проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у зв'язку з вторгненням у Карабах у вересні.

Блінкен відповів, що Держдепартамент розглядає можливість притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати чинність документа, який надає США можливість надавати військову допомогу Баку.

У Держдепі США не коментували розмову Блінкена із законодавцями, але заявили, що Штати підтримують територіальну цілісність Вірменії і хочуть, щоб конфлікт з Азербайджаном завершився за допомогою переговорів.