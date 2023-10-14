Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможном обострении конфликта группу законодателей, пишет Politico со ссылкой на двух людей, знакомых с этим разговором.
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По словам Блинкена, Госдеп видит вероятность того, что Азербайджан ворвется на юг Армении в ближайшие недели.
Это предупреждение указывает на глубокую обеспокоенность администрации США относительно действий Азербайджана против сепаратистского региона на западе страны и возможностью распространения конфликта.