Кроме того, Алиев выступил в столице Нагорного Карабаха с речью. Во время церемонии он был одет в военную форму.
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Алиев поднял флаг в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана 15 октября, впервые по возвращению Нагорного Карабаха под азербайджанский контроль, посетил регион с официальным визитом. Во время поездки он поднял азербайджанские флаги в ряде населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе и в столице Ханкенди (армянское название Степанакерт).
Алиев поднял флаг в Степанакерте / Фото Azertag
Кроме того, Алиев поднял флаги на территории Сарсангского водохранилища, где во время Третьей карабахской войны шли ожесточенные бои, в городах Агдере и Ходжалы, а также в поселке Аскеран. Азербайджанский лидер также обратился к нации по поводу поднятия азербайджанского флага в Нагорном Карабахе и возвращении региона в состав страны.
Стоит отметить, что повышение азербайджанского флага в Нагорном Карабахе произошло через 32 года после провозглашения независимости так называемой Нагорно-Карабахской Республики. В конце концов, эта "республика" официально прекратит свое существование с 1 января 2024 года.
Нагорный Карабах вернулся под контроль Азербайджана
- В так называемой власти Нагорного Карабаха 20 сентября решили принять предложение Азербайджана и вывести из региона свои войска. Таким образом Армения де-факто признала свою капитуляцию в Нагорном Карабахе и возвращение региона в состав Азербайджана.
- В тот же день азербайджанский лидер Ильхам Алиев подчеркнул, что его страна восстановила свою территориальную целостность. Президент подчеркнул, что менее чем через сутки азербайджанская армия выполнила все поставленные задачи в рамках антитеррористической операции.
- Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Гренаде признал Нагорный Карабах суверенной территорией Азербайджана. На эту встречу был приглашен и Алиев, однако он отказался от посещения Гренады.