Кроме того, Алиев выступил в столице Нагорного Карабаха с речью. Во время церемонии он был одет в военную форму.

Интересно Азербайджан в ближайшие недели может начать вторжение в Армению, — Politico

Алиев поднял флаг в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана 15 октября, впервые по возвращению Нагорного Карабаха под азербайджанский контроль, посетил регион с официальным визитом. Во время поездки он поднял азербайджанские флаги в ряде населенных пунктов Нагорного Карабаха, в том числе и в столице Ханкенди (армянское название Степанакерт).

Алиев поднял флаг в Степанакерте / Фото Azertag

Кроме того, Алиев поднял флаги на территории Сарсангского водохранилища, где во время Третьей карабахской войны шли ожесточенные бои, в городах Агдере и Ходжалы, а также в поселке Аскеран. Азербайджанский лидер также обратился к нации по поводу поднятия азербайджанского флага в Нагорном Карабахе и возвращении региона в состав страны.

Стоит отметить, что повышение азербайджанского флага в Нагорном Карабахе произошло через 32 года после провозглашения независимости так называемой Нагорно-Карабахской Республики. В конце концов, эта "республика" официально прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Нагорный Карабах вернулся под контроль Азербайджана