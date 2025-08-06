Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Президент США Дональд Трамп планирует в пятницу принять в Белом доме премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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Трамп созывает Пашиняна и Алиева в Белый дом

Вашингтон пытается поспособствовать завершению десятилетнего конфликта между странами и добиться подписания исторического мирного соглашения.

Встречу в США уже подтвердили в Ереване. Пресс-служба правительства Армении сообщила, что Пашинян будет находиться с официальным визитом в Вашингтоне 7–8 августа, где, кроме трехсторонней встречи, проведет отдельные переговоры с Трампом по стратегическому партнерству между странами.

Согласно источникам The Washington Post, стороны могут уже в ближайшие дни объявить об окончательном согласовании текста мирного соглашения. Ранее в марте Ереван и Баку заявляли о существенном прорыве в переговорах, но даты подписания оставались неизвестными.

Последняя встреча между Пашиняном и Алиевым состоялась в июле в ОАЭ. Впрочем, тогда стороны не дошли до конкретных договоренностей.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией длится более 30 лет, а после военных действий 2020 и 2023 годов Азербайджан полностью восстановил контроль над Нагорным Карабахом. США пытаются взять на себя роль миротворца в регионе.