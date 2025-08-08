Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Дональда Трампа в Truth Social.

Що відомо про мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном?

Трамп повідомив, що з нетерпінням очікує візиту до Білого дому президента Азербайджану Ільгама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. За його словами, зустріч пройде в рамках Історичного саміту миру.

Ці дві нації перебували у стані війни багато років, що призвело до загибелі тисяч людей. Багато лідерів намагалися закінчити цю війну, але безуспішно – аж до цього моменту, завдяки "ТРАМПУ",

– заявив президент США.

Він наголосив, що його адміністрація вже деякий час підтримує контакт з обома сторонами конфлікту. Трамп також додав, що Алієв і Пашинян приєднаються до нього для офіційної церемонії підписання мирної угоди.

Також американський лідер зазначив, що США підпишуть з Вірменією та Азербайджаном двосторонні угоди, які стосуватимуться спільного розвитку економічних можливостей для повного розкриття потенціалу регіону Південного Кавказу.

"Я дуже пишаюся цими мужніми лідерами за те, що вони роблять правильний вибір для великих народів Вірменії та Азербайджану. Це буде історичний день для Вірменії, Азербайджану, Сполучених Штатів і світу", – резюмував Трамп.

Нагадаємо, раніше Reuters писали, що США отримають контроль над стратегічним коридором на Південному Кавказі в рамках мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією. Також сторони підпишуть угоду про розпуск Мінської групи, створеної ще в 1992 році для посередництва у врегулюванні конфлікту.