Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Дональда Трампа в Truth Social.

Что известно о мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном?

Трамп сообщил, что с нетерпением ожидает визита в Белый дом президента Азербайджана Ильгама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, встреча пройдет в рамках Исторического саммита мира.

Эти две нации находились в состоянии войны много лет, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались закончить эту войну, но безуспешно – вплоть до этого момента, благодаря "ТРАМПУ",

– заявил президент США.

Он подчеркнул, что его администрация уже некоторое время поддерживает контакт с обеими сторонами конфликта. Трамп также добавил, что Алиев и Пашинян присоединятся к нему для официальной церемонии подписания мирного соглашения.

Также американский лидер отметил, что США подпишут с Арменией и Азербайджаном двусторонние соглашения, которые будут касаться совместного развития экономических возможностей для полного раскрытия потенциала региона Южного Кавказа.

"Я очень горжусь этими мужественными лидерами за то, что они делают правильный выбор для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и мира", – резюмировал Трамп.

Напомним, ранее Reuters писали, что США получат контроль над стратегическим коридором на Южном Кавказе в рамках мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Также стороны подпишут соглашение о роспуске Минской группы, созданной еще в 1992 году для посредничества в урегулировании конфликта.