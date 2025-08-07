Ради мира лидеры стран подпишут его в пятницу, 8 августа, в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц, передает 24 Канал.

Что будет предусматривать соглашение?

Reuters пишет, что соглашение будет предусматривать решение старой проблемы транспортного сообщения. Азербайджан хочет получить коридор через Армению, который бы соединил основную часть страны с эксклавом Нахичевань, что возле Турции.

Отмечается, что такой коридор страна запросила во время переговоров. США получат от Армении "особые права" на разработку транзитного коридора, который хотят назвать "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP).

Таким образом, по данным агентства, маршрут будет функционировать согласно армянскому законодательству. В свою очередь Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, который будет отвечать за инфраструктуру и управление.

Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия,

– сказал изданию один из чиновников.

Также лидеры Армении и Азербайджана подпишут документы с запросом о роспуске Минской группы, созданной еще в 1992 году для посредничества в урегулировании конфликта. Ее сопредседателями с основания были Франция, Россия и США.

Напомним, ранее WP сообщило, что Дональд Трамп попытается стать миротворцем в затянувшемся конфликте между Арменией и Азербайджаном. В Вашингтоне он примет Никола Пашиняна и Ильхама Алиева с надеждой заключить соглашение.