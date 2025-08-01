Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Министерство иностранных дел Азербайджана.

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Что известно о скандале вокруг новости ТАСС?

Так, на днях в городе Ханкенди, который был "столицей" непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики", снесли памятник художнику Ивану Айвазовскому, установленный во время оккупации региона.

Освещая новость, ТАСС использовало в заголовке и тексте армянское название города – Степанакерт, которое произошло от имени армянского большевика Степана Шаумяна.

В Баку назвали это "проявлением неуважения к территориальной целостности Азербайджана" и "недружественным шагом". МИД страны напомнил, что вместе с армянами-дашнаками он совершал массовые убийства против азербайджанского народа.

Ведомство призвало Россию прекратить искажать азербайджанские топонимы и не использовать названия, которые "применялись сепаратистским квазирежимом".

Если такие случаи повторятся, азербайджанская сторона, исходя из принципа взаимности, может назвать многие населенные пункты на территории России их оригинальными названиями,

– отметили там.

Азербайджанское госагентство АЗЕРТАДЖ уже опубликовало перечень того, как будут называть российские города, если Москва не пойдет на встречу:

Калининград – Кенигсберг,

Оренбург – Оринбор,

Волгоград – Сарису,

Грозный – Солжа-Гала,

Новороссийск – Суджук-Суджук,

Южно-Курильск – Фурукамаппу,

Петрозаводск – Петроской,

Ижевск – Ижкар,

река Волга – Итиль.

Некоторые азербайджанские СМИ уже внесли изменения / фото из сети

МИД Азербайджана призвал агентство ТАСС извиниться и внести соответствующие изменения в публикацию.

"В противном случае, согласно действующему законодательству, будут рассмотрены соответствующие ограничительные меры в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане", – пригрозили в ведомстве.

По состоянию на 1 августа ТАСС все же изменило заголовок, но предприняло фантастическую попытку усидеть на двух стульях: теперь в новости пишут, что в Ханкенде снесли памятник, который был установлен в Степанакерте.

Кстати, недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев не сдаваться и не мириться с российской оккупацией, проводя восстановлением контроля над Нагорным Карабахом