Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Міністерство закордонних справ Азербайджану.

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Що відомо про скандал навколо новини ТАСС?

Так, днями в місті Ханкенді, яке було "столицею" невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки", знесли пам'ятник художникові Івану Айвазовському, встановлений під час окупації регіону.

Висвітлюючи новину, ТАСС використало у заголовку та тексті вірменську назву міста – Степанакерт, яка пішла від імені вірменського більшовика Степана Шаумяна.

У Баку назвали це "проявом неповаги до територіальної цілісності Азербайджану" та "недружнім кроком". МЗС країни нагадало, що разом з вірменами-дашнаками він чинив масові вбивства проти азербайджанського народу.

Відомство закликало Росію припинити перекручувати азербайджанські топоніми і не використовувати назви, які "застосовувалися сепаратистським квазірежимом".

Якщо такі випадки повторяться, азербайджанська сторона, виходячи з принципу взаємності, може назвати багато населених пунктів на території Росії їхніми оригінальними назвами,

– зауважили там.

Азербайджанське держагентство АЗЕРТАДЖ вже опублікувало перелік того, як називатимуть російські міста, якщо Москва не піде на зустріч:

Калінінград – Кенігсберг,

Оренбург – Оринбор,

Волгоград – Сарису,

Грозний – Солжа-Гала,

Новоросійськ – Суджук-Суджук,

Південно-Курильськ – Фурукамаппу,

Петрозаводськ – Петроской,

Іжевськ – Іжкар,

річка Волга – Ітиль.

Деякі азербайджанські ЗМІ вже внесли зміни / фото з мережі

МЗС Азербайджану закликало агентство ТАСС вибачитися і внести відповідні зміни у публікацію.

"В іншому разі, згідно із чинним законодавством, будуть розглянуті відповідні обмежувальні заходи щодо діяльності ТАСС в Азербайджані", – пригрозили у відомстві.

Станом на 1 серпня ТАСС все ж змінило заголовок, але вдалося до фантастичної спроби всидіти на двох стільцях: тепер у новині пишуть, що в Ханкенді знесли пам'ятник, який був встановлений у Степанакерті.

До речі, нещодавно президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав українців не здаватися та не миритися з російською окупацією, проводячи відновленням контролю над Нагірним Карабахом