Політик провів паралелі з історією своєї країни. Про це він розповів на 3-му Шушинському глобальному медіафорумі в суботу, 19 липня, передає 24 Канал.

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Що заявив Алієв?

Алієв провів паралелі з ситуацією в Нагірному Карабаху та прилеглих районах, які в Баку не контролювали близько 30 років. Зрештою, Азербайджан відновив там владу збройним шляхом у 2023 році.

Було багато меседжів, про те, що треба змиритися з реаліями. І коли я говорив "ні", це сприймалося як виклик сильним світу цього. Усі наші аргументи про міжнародне право, про те, що Рада Безпеки ООН прийняла 4 резолюції, що вимагають виведення вірменських сил, все це розбивалося об стіну зарозумілої моралі – змиритися з реаліями. І потім ми вирішили, що ми створимо нові реалії, і ви будете з ними миритися,

– розповів президент.

За його словами, Азербайджан почав "створювати нові реалії" за 44 дні у 2020 році, а потім за 1 день у вересні 2023 року.

Тому, повертаючись до вже сказаного, я б порадив ніколи не здаватися й не миритися з порушенням територіальної цілісності,

– підсумував Алієв.

До слова, за словами президента, Азербайджан готує документи для подання позову до міжнародного суду проти Росії через збиття літака авіакомпанії AZAL 25 грудня 2024 року поблизу Грозного.

Нагадаємо, напередодні відносини між Азербайджаном і Росією загострились через утиски азербайджанської діаспори у країні-агресорці. Саме це нібито дозволяє Алієву йти на конфронтацію з Москвою.