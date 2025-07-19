Политик провел параллели с историей своей страны. Об этом он рассказал на 3-м Шушинском глобальном медиафоруме в субботу, 19 июля, передает 24 Канал.

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Что заявил Алиев?

Алиев провел параллели с ситуацией в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, которые в Баку не контролировали около 30 лет. В конце концов, Азербайджан восстановил там власть вооруженным путем в 2023 году.

Было много месседжей, о том, что надо смириться с реалиями. И когда я говорил "нет", это воспринималось как вызов сильным мира сего. Все наши аргументы о международном праве, о том, что Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие вывода армянских сил, все это разбивалось о стену высокомерной морали – смириться с реалиями. И потом мы решили, что мы создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться,

– рассказал президент.

По его словам, Азербайджан начал "создавать новые реалии" за 44 дня в 2020 году, а затем за 1 день в сентябре 2023 года.

Поэтому, возвращаясь к уже сказанному, я бы посоветовал никогда не сдаваться и не мириться с нарушением территориальной целостности,

– подытожил Алиев.

К слову, по словам президента, Азербайджан готовит документы для подачи иска в международный суд против России из-за сбития самолета авиакомпании AZAL 25 декабря 2024 года вблизи Грозного.

Напомним, накануне отношения между Азербайджаном и Россией обострились из-за притеснений азербайджанской диаспоры в стране-агрессоре. Именно это якобы позволяет Алиеву идти на конфронтацию с Москвой.