Сразу после конфликта с россиянами к Алиеву приехали лидеры Турции, Пакистана, Средней Азии, Ирана. Как отметил 24 Каналу политолог Тарас Загородний, это свидетельство силы.

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Для Путина наступили сложные времена

Алиев показал, как надо общаться с россиянами. Им указали на их место и заверили, что Кремль не может делать, что заблагорассудится.

От этого россияне просто взбесились. Они кричали и угрожали, но на самом деле хотят мириться. Однако, неизвестно, примет ли это Азербайджан,

– сказал политолог.

Поэтому конфликт между двумя странами не закончился. Это очень опасно для Кремля, который имеет общую границу с Азербайджаном через Дагестан. Именно Дагестан и Чечня являются одними из вероятных регионов для порождения гражданской войны.

Поэтому неприятности для Путина только начинаются и будут иметь серьезные последствия для россиян. Более того, на фоне обострения с Россией Ильхам Алиев провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Так Азербайджан постепенно становится союзником Украины.

Напомним, все началось с того, что российские силовики задержали более полусотни азербайджанцев в Екатеринбурге. Их жестоко пытали, избивали. В результате пыток два человека умерли. В ответ Азербайджан отменил ряд культурных мероприятий и визитов, которые были связаны с Россией.

На фоне обострения с Азербайджаном Кремль решил расширить свое военное присутствие в Армении военное присутствие в Армении и активно доукомплектовывает военную базу в регионе. Кроме этого, усиленно ищет добровольцев среди осетинцев и адыгейцев.