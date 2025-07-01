Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой сообщение Зеленского.
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О чем говорили Зеленский и Алиев
Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку Украины, ее народа и территориальной целостности.
Также выразил четкую поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджанской Республике,
– подчеркнул президент.
Во время разговора Зеленский выразил соболезнования Азербайджану в связи с убийством на территории России братьев Сафаровых.
Уверен, что будут выяснены все факты. И нужна справедливость,
– подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что у него и Ильхама Алиева одинаковое видение необходимости защиты жизни и достоинства каждого человека. Он также сообщил, что во время разговора политики обсудили двусторонние отношения, в частности вопросы энергетики и гуманитарного сотрудничества.
Президенты Украины и Азербайджана договорились о проведении заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Напомним, в пятницу, 27 июня в Екатеринбурге российские силовики задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний силовики применяли насилие: во время рейдов погибли братья Зияддин и Гусейн Сафаровы.
На основании собранных материалов Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса страны.