Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Алієв розкритикував Росію та заявив, що вона досі не надала відповіді щодо авіатрощі в Актау

Чим Алієв вдруге довів до істерики пропагандистів з РФ?

Мережею розійшлося відео, на якому українська журналістка Олена Курбанова передала президенту Азербайджану шеврони підрозділів ЗСУ.

"Найцінніше, шеврони наших захисників. Тому що наша армія – це єдина гарантія безпеки для України", – сказала Курбанова під час передачі подарунка.

На це Алієв подякував та знову висловився у підтримку України.

Дякую вам велике. Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само,

– сказав Алієв.

Алієв прийняв шеврони ЗСУ у подарунок від журналістки: дивіться відео

Після цього російські Z-пропагандисти буквально "вибухнули" від злості. Дехто з окупантів навіть пригадали Алієву, що він нібито "не відповів" за збиття російського гелікоптера у Вірменії.

Якою була реакція російських пропагандистів на заяву Алієва / Скриншоти 24 Каналу

До слова, раніше президент Азербайджану закликав українців не здаватися та не миритися з російською окупацією. Він провів паралелі з досвідом своєї країни та відновленням контролю над Нагірним Карабахом збройним шляхом у 2023 році.