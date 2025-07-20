Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Чем Алиев во второй раз довел до истерики пропагандистов из РФ?

Сетью разошлось видео, на котором украинская журналистка Елена Курбанова передала президенту Азербайджана шевроны подразделений ВСУ.

"Самое ценное, шевроны наших защитников. Потому что наша армия – это единственная гарантия безопасности для Украины", – сказала Курбанова во время передачи подарка.

На это Алиев поблагодарил и снова высказался в поддержку Украины.

Спасибо вам большое. Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же,

– сказал Алиев.

Алиев принял шевроны ВСУ в подарок от журналистки: смотрите видео

После этого российские Z-пропагандисты буквально "взорвались" от злости. Некоторые из оккупантов даже припомнили Алиеву, что он якобы "не ответил" за сбивание российского вертолета в Армении.

Какой была реакция российских пропагандистов на заявление Алиева / Скриншоты 24 канала

К слову, ранее президент Азербайджана призвал украинцев не сдаваться и не мириться с российской оккупацией. Он провел параллели с опытом своей страны и восстановлением контроля над Нагорным Карабахом вооруженным путем в 2023 году.