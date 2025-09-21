Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на речь Дональда Трампа на ужине основателей Американского института Cornerstone.

Что сказал Трамп о войне между Камбоджей и Арменией?

Дональд Трамп очевидно во время речи хотел вспомнить конфликт между Камбоджей и Таиландом, но оговорился и создал "новую войну", которая якобы была между Камбоджей и Арменией.

Камбоджа и Армения. Это только начиналось, и это было плохо. Подумайте об этом,

– сказал Трамп.

Также президент США упомянул о конфликте между Индией и Пакистаном. Трамп сказал, что остановил это с помощью торговли.

"Они (Индия и Пакистан – 24 Канал) хотят торговать, и я очень уважаю обоих лидеров. Но когда вы посмотрите на все эти войны, которые мы остановили, они сказали: "Поэтому подумайте, просто посмотрите на это"", – заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп оговорился и сказал, что остановил войну между Арменией и Камбоджей / Видео с аккаунта Clash Report в соцсети Х

Trump:



Мы остановили конфликт между Камбоджей и Арменией. Он только начинался и был плохим. pic.twitter.com/SWMPVNXGRj - Clash Report (@clashreport) 21 сентября, 2025

В комментариях под сообщением пользователи сети разразились шутками. А некоторые в очередной раз начали сомневаться в когнитивных способностях американского лидера:

Не думаю, что он сможет найти Камбоджу на карте мира;

Если это так, то он также должен остановить войну между США и инопланетянами;

На этот раз он хотя бы упомянул об Армении;

Трамп также остановил войну между ним и Байденом, став таким же старым, как и он, ха-ха;

Война между Камбоджей и Арменией звучит для меня как "Звездные войны".

Что Трамп спутал в своей речи?

На самом деле Армения и Камбоджа были вовлечены в два совершенно разных конфликта.

Камбоджа имела вспышку конфликта с Таиландом 24 июля 2025 года после того, как на границе пострадали 5 тайских солдат из-за взрыва мины. Стороны за 5 дней обменялись обстрелами друг с другом, в обеих странах пострадали и погибли люди, но в конце концов 28 июля стороны договорились о прекращении огня.

Армения имела конфликт с Азербайджаном еще с 1988 года за контроль над Нагорным Карабахом. 8 августа 2025 года Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали трехстороннее соглашение в Вашингтоне. Этот документ предусматривал прекращение боевых действий, открытие торговли и уважение территориальной целостности.

