Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.
Куда исчезло фото с Трампом?
Исчезнувшие материалы содержали, в частности, изображения с обнаженными женщинами, а также фото, на котором видно серию фотографий, разложенных на комоде и в ящиках. На одном из таких снимков был и кадр Трампа вместе с Эпштейном, Меланией Трамп и многолетней соратницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
Власти не предоставили никаких объяснений относительно причин исчезновения файлов и не сообщили об этом общественности.
Зато в Министерстве юстиции заявили, что "фотографии и другие материалы будут продолжаться и редактироваться в соответствии с законодательством с большой осторожностью, поскольку мы получим дополнительную информацию".
Отсутствие объяснений вызвало в сети волну спекуляций относительно того, что именно было изъято и почему об этом не сообщили публично. Это лишь усилило многолетний интерес и подозрения вокруг фигуры Эпштейна и влиятельных лиц, которые его окружали.
Демократы из Комитета Палаты представителей по надзору также обратили внимание на отсутствующее фото с Трампом.
Что еще скрывают? Американская общественность имеет право на прозрачность,
– написали они.
Стоит отметить, что в опубликованных файлах не было некоторых наиболее ожидаемых материалов, в частности интервью ФБР с жертвами и внутренних служебных записок Минюста относительно решений о выдвижении обвинений.
Что нашли в новых файлах Эпштейна?
Министерство юстиции США 19 декабря начало обнародование большого массива документов, связанных с финансистом и осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Публикация состоялась накануне дедлайна, установленного федеральным законом, обязывающим власти раскрыть материалы.
Общий объем материалов может достигать нескольких сотен тысяч страниц. Речь идет о документах, которые ранее были недоступны для общественности, в частности показания большого жюри присяжных, материалы внутренних расследований, соглашения об иммунитете, запечатанные судебные урегулирования и внутренняя переписка правоохранителей.
Среди обнародованных материалов - фото картины с бывшим президентом США Биллом Клинтоном в женском платье и на каблуках, а также снимки Майкла Джексона, Дональда Трампа и самого Эпштейна из его коллекции.