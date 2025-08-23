Відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 22 серпня, під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.
Які звинувачення знову озвучив Трамп?
Дональд Трамп назвав "найбільш ганебним днем" 26 серпня 2021 року, коли внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинули 13 американських військових, а ще 48 були поранені, тоді також загинули сотні афганців.
"Це був найгірший день, він просто продемонстрував, наскільки вони (адміністрація чинного на той момент президента США Джо Байдена – 24 Канал) некомпетентні, відверто кажучи", – сказав президент США.
На його думку, саме виведення американських військ з Афганістану, яке ж він сам і погодив у 2020 році, підштовхнуло Росію ухвалити рішення про початок повномасштабного вторгнення в Україну.
Я думаю, що Путін сидів і дивився на цих дурних людей, які керують нашою країною, і сказав: "Це час для вторгнення". А потім Байден зробив заяву: "Ну, він може зробити невелике вторгнення". Коли він це сказав, все пішло шкереберть,
– заявив Дональд Трамп.
За його словами, він взагалі здивований, що його попередник "знав слово вторгнення". Крім того, висміюючи Джо Байдена, Дональд Трамп сказав, що не думав, що "у нього такий добрий словниковий запас".
Що відомо про виведення військ США з Афганістану?
Після терактів 11 вересня 2001 року США та їхні союзники ввели війська до Афганістану, щоб притягнути до відповідальності лідера Аль-Каїди Усаму бен Ладена та обмежити загрозу організації для США.
У лютому 2020 року між урядом США і представниками "Талібану" підписали мирну угоду стосовно Афганістану. Вона передбачала, що впродовж 14 місяців після підписання США і НАТО повністю вийдуть з Афганістану.
Утім, 15 серпня 2021 року таліби захопили владу в країні, атакувавши Кабул на тлі виведення військ НАТО та падіння урядових сил. Цікаво, що у цьому Трамп ще тоді звинуватив Байдена, хоч і сам був ініціатором.
Зазначимо, що у квітні 2023 року опублікували цікавий документ про виведення військ США з Афганістану. У США ще тоді вважали, що саме це рішення могло додати сміливості Володимиру Путіну у прагненні напасти на Україну.