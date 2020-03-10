09:01
10 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ MH17 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      США почали виводити свої війська з Афганістану

      -
      США виводиться своїх військових з Афганістану / ТАСС

      Армія США поступово покидає межі Афганістану в рамках домовленості Трампа із "Талібаном". Повне виведення військ відбудеться за більш, ніж через рік.

      Чисельність своїх військ в Афганістані США буде зменшувати крок за кроком. Так, у найближчі чотири з половиною місяці військова присутність скоротиться з 13 тисяч до 8 тисяч 600 осіб, повідомляє Associated Press з посиланням на офіційного представника американських військ в Афганістані.

      Також читайте На інавгурації президента Афганістану впали дві ракети

      Повне виведення американських військ з країни повинне завершитися протягом 14 місяців.

      Що відомо про мирну угоду щодо Афганістану

      У суботу, 29 лютого, вона була підписана між урядом США і представниками "Талібану". Вона передбачає, що впродовж 14 місяців після підписання США і НАТО повністю вийдуть з Афганістану.

      Крім того, згідно з угодою, мирні переговори розпочнуть і офіційна влада Афганістану та представники "Талібану", який більше не буде терористичною організацією.

      США лише допомагатимуть Афганістану у боротьбі з терористами "Аль-Каїди" та "Ісламської держави", а у разі погіршення безпекової ситуації НАТО поверне власні війська в Афганістан.

      США в Афганістані: коротко 

      Військові США і їх союзників знаходяться в Афганістані з 2001 року, після терактів 11 вересня і початку глобальної "Війни з терором". Винуватим визнали лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена. Тоді Афганістаном ще керували таліби. Вони захищали бен Ладена та його бойовиків, які курсували через кордон з Пакистаном.

      "Талібан" відмовився видати його, тож США почали завдавати повітряних ударів по країні. Контроль перейшов до цивільної адміністрації, але таліби зберігають фактичну владу над цілими регіонами до сих пір, активні на понад 70% території та отримують прибуток у розмірі 1,5 мільярдів доларів США.

      Аналітика Угода з Талібаном: чи виведе США війська з Афганістану

      Розмови про вихід США стали гучніше після виграшу виборів Дональдом Трампом, який обіцяв "закінчити війни" та повернути солдат додому. В останні роки чисельність американського контингенту в Афганістані значно скоротилася.

      29 лютого США підписали з "Талібаном" мирну угоду, що має на меті виведення всіх американських військ з Афганістану. "Талібан" в свою чергу зобов'язався не приховувати представників інших терористичних угруповань і пристати на повноцінні переговори з урядом Афганістану.

      Окрім того, США має вилучити "Талібан" зі списку терористичних організацій.

      Де розташований Афганістан

       

      У Грузії троє чоловіків викрали наречену: тепер їх судитимуть
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини політики Афганістан НАТО Новини США Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:02 "Діра" в бюджеті: через що затримують виплату стипендій та індексацію пенсій
      Юлія Поскробок
      9 березня , 22:00 Інсульт та перша допомога: що повинен знати кожен
      Уляна Супрун
      9 березня , 19:00 Розповідаємо про ківі: користь та причини додати фрукт до раціону
      Світлана Фус
      9 березня , 17:42 Обвал фондових ринків і падіння цін на нафту: що відомо про причини і ймовірні наслідки кризи
      Емал Набі
      9 березня , 16:00 Стратегії ЄС: чи зможе Україна стати частиною енергетичної реальності Європи?
      Максим Єфімов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук