США почали виводити свої війська з Афганістану

Армія США поступово покидає межі Афганістану в рамках домовленості Трампа із "Талібаном". Повне виведення військ відбудеться за більш, ніж через рік.

Чисельність своїх військ в Афганістані США буде зменшувати крок за кроком. Так, у найближчі чотири з половиною місяці військова присутність скоротиться з 13 тисяч до 8 тисяч 600 осіб, повідомляє Associated Press з посиланням на офіційного представника американських військ в Афганістані.

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Повне виведення американських військ з країни повинне завершитися протягом 14 місяців.

Що відомо про мирну угоду щодо Афганістану

У суботу, 29 лютого, вона була підписана між урядом США і представниками "Талібану". Вона передбачає, що впродовж 14 місяців після підписання США і НАТО повністю вийдуть з Афганістану.

Крім того, згідно з угодою, мирні переговори розпочнуть і офіційна влада Афганістану та представники "Талібану", який більше не буде терористичною організацією.

США лише допомагатимуть Афганістану у боротьбі з терористами "Аль-Каїди" та "Ісламської держави", а у разі погіршення безпекової ситуації НАТО поверне власні війська в Афганістан.

США в Афганістані: коротко

Військові США і їх союзників знаходяться в Афганістані з 2001 року, після терактів 11 вересня і початку глобальної "Війни з терором". Винуватим визнали лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена. Тоді Афганістаном ще керували таліби. Вони захищали бен Ладена та його бойовиків, які курсували через кордон з Пакистаном.

"Талібан" відмовився видати його, тож США почали завдавати повітряних ударів по країні. Контроль перейшов до цивільної адміністрації, але таліби зберігають фактичну владу над цілими регіонами до сих пір, активні на понад 70% території та отримують прибуток у розмірі 1,5 мільярдів доларів США.

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Розмови про вихід США стали гучніше після виграшу виборів Дональдом Трампом, який обіцяв "закінчити війни" та повернути солдат додому. В останні роки чисельність американського контингенту в Афганістані значно скоротилася.

29 лютого США підписали з "Талібаном" мирну угоду, що має на меті виведення всіх американських військ з Афганістану. "Талібан" в свою чергу зобов'язався не приховувати представників інших терористичних угруповань і пристати на повноцінні переговори з урядом Афганістану.

Окрім того, США має вилучити "Талібан" зі списку терористичних організацій.

Де розташований Афганістан