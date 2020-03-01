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      Трамп виводить війська з Афганістану і обіцяє особисту зустріч з лідерами Талібану

      - Читать новость на русском
      Трамп обіцяє, що "у не дуже далекому майбутньому" зустрінеться з лідерами "Талібану" / thenation.com

      У суботу, 29 лютого, американський президент Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати розпочали виведення своїх військ з Афганістану. Крім того, Трамп пообіцяв, що особисто зустрінеться з лідерами "Талібану", який має бути виключено зі списку терористичних організацій.

      Зустріч президента США і лідерів ісламістського руху має відбутися "у не надто далекому майбутньому", повідомляє Білий дім з посиланням на слова Трампа.

      Важливо! США оголосили про повне виведення військ з Афганістану: терміни і умови історичної угоди

      Сьогодні американські війська негайно розпочнуть покидати Афганістан,
      – заявив Дональд Трамп.

      На питання про терміни виведення військ американський лідер лише віджартувався, що хотів би зробити це під час "Щорічної конференції консервативних політичних дій", яка у 2020 році тривала протягом 26 – 28 лютого.

      Як виведення американських військ, так і вилучення "Талібану" зі списку терористичних організацій є частиною мирної угоди з представниками руху талібів.

      Що відомо про мирну угоду щодо Афганістану

      У вівторок, 29 лютого, вона була підписана між урядом США і представниками "Талібану". Вона передбачає, що впродовж 14 місяців після підписання США і НАТО повністю вийдуть з Афганістану.

      Крім того, згідно з угодою, мирні переговори розпочнуть і офіційна влада Афганістану та представники "Талібану", який більше не буде терористичною організацією.

      США лише допомагатимуть Афганістану у боротьбі з терористами "Аль-Каїди" та "Ісламської держави", а у разі погіршення безпекової ситуації НАТО поверне власні війська в Афганістан.

      Що відомо про "Талібан"?Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.

      З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль-Каїда".

      Афганістан: дивіться карту

       

      Леопард та мереживо: Пріянка Чопра в еротичній зйомці для відомого глянцю
      29 лютого
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Талібан НАТО Дональд Трамп Афганістан Війна Новини США
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