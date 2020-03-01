Трамп виводить війська з Афганістану і обіцяє особисту зустріч з лідерами Талібану
У суботу, 29 лютого, американський президент Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати розпочали виведення своїх військ з Афганістану. Крім того, Трамп пообіцяв, що особисто зустрінеться з лідерами "Талібану", який має бути виключено зі списку терористичних організацій.
Зустріч президента США і лідерів ісламістського руху має відбутися "у не надто далекому майбутньому", повідомляє Білий дім з посиланням на слова Трампа.
Важливо! США оголосили про повне виведення військ з Афганістану: терміни і умови історичної угоди
Сьогодні американські війська негайно розпочнуть покидати Афганістан,
– заявив Дональд Трамп.
На питання про терміни виведення військ американський лідер лише віджартувався, що хотів би зробити це під час "Щорічної конференції консервативних політичних дій", яка у 2020 році тривала протягом 26 – 28 лютого.
Як виведення американських військ, так і вилучення "Талібану" зі списку терористичних організацій є частиною мирної угоди з представниками руху талібів.
Що відомо про мирну угоду щодо Афганістану
У вівторок, 29 лютого, вона була підписана між урядом США і представниками "Талібану". Вона передбачає, що впродовж 14 місяців після підписання США і НАТО повністю вийдуть з Афганістану.
Крім того, згідно з угодою, мирні переговори розпочнуть і офіційна влада Афганістану та представники "Талібану", який більше не буде терористичною організацією.
США лише допомагатимуть Афганістану у боротьбі з терористами "Аль-Каїди" та "Ісламської держави", а у разі погіршення безпекової ситуації НАТО поверне власні війська в Афганістан.
Що відомо про "Талібан"?Радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У низці країн "Талібан" внесено до списку терористичних організацій, його діяльність заборонено.
З листопада 1999 року проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Осаму бен Ладена та сприяння терористичній організації "Аль-Каїда".
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