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      Трамп выводит войска из Афганистана и обещает личную встречу с лидерами Талибана

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      В субботу, 29 февраля, американский президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали вывод своих войск из Афганистана. Кроме того, Трамп пообещал, что лично встретится с лидерами "Талибана", который должен быть исключен из списка террористических организаций.

      Встреча президента США и лидеров исламистского движения должна состояться "в не слишком отдаленном будущем", сообщает Белый дом со ссылкой на слова Трампа.

      Важно! США объявили о полном выводе войск из Афганистана: сроки и условия исторического соглашения

      Сегодня американские войска немедленно начнут покидать Афганистан,
      – заявил Дональд Трамп.

      На вопрос о сроках вывода войск американский лидер лишь отшутился, что хотел бы сделать это во время "Ежегодной конференции консервативных политических действий", которая в 2020 году продолжалась в течение 26 – 28 февраля.

      Как вывод американских войск, так и изъятие "Талибана" из списка террористических организаций является частью мирного соглашения с представителями движения талибов.

      Что известно о мирном соглашении по Афганистану

      Во вторник, 29 февраля, оно было подписано между правительством США и представителями "Талибана". Оно предусматривает, что в течение 14 месяцев после подписания США и НАТО полностью выйдут из Афганистана.

      Кроме того, согласно договору, мирные переговоры начнут и официальные власти Афганистана и представители "Талибана", который больше не будет террористической организацией.

      США только будут помогать Афганистану в борьбе с террористами "Аль-Каиды" и "Исламского государства", а в случае ухудшения ситуации безопасности НАТО вернет собственные войска в Афганистан.

      Что известно о "Талибане"? Радикальное исламистское движение суннитского толка. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.

      С ноября 1999 году против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".

      Афганистан: смотрите карту

       

      Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание: что будут рассматривать депутаты
      29 февраля
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Талибан НАТО Дональд Трамп Афганістан Война Новости США Новости политики
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