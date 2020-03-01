Трамп выводит войска из Афганистана и обещает личную встречу с лидерами Талибана

В субботу, 29 февраля, американский президент Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты начали вывод своих войск из Афганистана. Кроме того, Трамп пообещал, что лично встретится с лидерами "Талибана", который должен быть исключен из списка террористических организаций.

Встреча президента США и лидеров исламистского движения должна состояться "в не слишком отдаленном будущем", сообщает Белый дом со ссылкой на слова Трампа.

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Сегодня американские войска немедленно начнут покидать Афганистан,

– заявил Дональд Трамп.

На вопрос о сроках вывода войск американский лидер лишь отшутился, что хотел бы сделать это во время "Ежегодной конференции консервативных политических действий", которая в 2020 году продолжалась в течение 26 – 28 февраля.

Как вывод американских войск, так и изъятие "Талибана" из списка террористических организаций является частью мирного соглашения с представителями движения талибов.

Президент @realDonaldTrump представляет обновленную информацию о доставке войск домой из Афганистана: pic.twitter.com/wfeOSna7AY - Белый дом (@WhiteHouse) 29 февраля 2020 г.

Что известно о мирном соглашении по Афганистану

Во вторник, 29 февраля, оно было подписано между правительством США и представителями "Талибана". Оно предусматривает, что в течение 14 месяцев после подписания США и НАТО полностью выйдут из Афганистана.

Кроме того, согласно договору, мирные переговоры начнут и официальные власти Афганистана и представители "Талибана", который больше не будет террористической организацией.

США только будут помогать Афганистану в борьбе с террористами "Аль-Каиды" и "Исламского государства", а в случае ухудшения ситуации безопасности НАТО вернет собственные войска в Афганистан.

Что известно о "Талибане"? Радикальное исламистское движение суннитского толка. В ряде стран "Талибан" внесен в список террористических организаций, его деятельность запрещена.



С ноября 1999 году против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Осаму бен Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".