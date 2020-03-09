На інавгурації президента Афганістану впали дві ракети
Під час інавгурації президента Афганістану Ашрафа Гані у центрі столиці країни Кабулі пролунали два вибухи. ЗМІ пишуть, що впали дві ракети. Інцидент трапився удень 9 березня.
Як повідомляє інформаційна агенція AFP, вибухи сталися поблизу того місця, де Гані (він є чинним президентом – 24 канал) складав присягу.
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РИА-Новости з посиланням на власні джерела пише, що впали дві ракети. Одна впала поряд із парком, інша – поруч із готелем Serena. У результаті двоє людей зазнали поранень.
Місцевий телеканал ToloNews повідомляє, що Гані особисто закликав гостей не переривати церемонію.
"Не бійтеся одного або двох вибухів, залишайтеся на своїх місцях", – заявив він.
Зауважимо, що за кілька хвилин після інавгурації Гані його суперник на виборах і чинний прем'єр Абдулла Абдулла провів власну інавгурацію та начебто вступив на посаду очільника держави. Водночас результати останніх виборів Абдулла не визнає.
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На жаль, різні криваві інциденти у Кабулі трапляються доволі часто. Востаннє таке тут сталося 7 березня. Тоді кілька озброєних чоловіків увірвалися на церемонію вшанування пам'яті лідера афганських хазарів. Опісля зловмисники відкрили вогонь по цивільних. У результаті майже 60 учасників акції зазнали поранень і 32 людини загинули.