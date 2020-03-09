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      На інавгурації президента Афганістану впали дві ракети

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      У центрі Кабула (Афганістан) упали дві ракети під час інавгурації президента Гані: двоє поранених (ілюстративне фото) / CNN

      Під час інавгурації президента Афганістану Ашрафа Гані у центрі столиці країни Кабулі пролунали два вибухи. ЗМІ пишуть, що впали дві ракети. Інцидент трапився удень 9 березня.

      Як повідомляє інформаційна агенція AFP, вибухи сталися поблизу того місця, де Гані (він є чинним президентом – 24 канал) складав присягу.

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      РИА-Новости з посиланням на власні джерела пише, що впали дві ракети. Одна впала поряд із парком, інша – поруч із готелем Serena. У результаті двоє людей зазнали поранень.

      Місцевий телеканал ToloNews повідомляє, що Гані особисто закликав гостей не переривати церемонію.

      "Не бійтеся одного або двох вибухів, залишайтеся на своїх місцях", – заявив він.

      Зауважимо, що за кілька хвилин після інавгурації Гані його суперник на виборах і чинний прем'єр Абдулла Абдулла провів власну інавгурацію та начебто вступив на посаду очільника держави. Водночас результати останніх виборів Абдулла не визнає.

      Фахівці прогнозують, що політична криза в Афганістані може негативно позначитися на угодах з талібами.

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      На жаль, різні криваві інциденти у Кабулі трапляються доволі часто. Востаннє таке тут сталося 7 березня. Тоді кілька озброєних чоловіків увірвалися на церемонію вшанування пам'яті лідера афганських хазарів. Опісля зловмисники відкрили вогонь по цивільних. У результаті майже 60 учасників акції зазнали поранень і 32 людини загинули.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Постраждалі Афганістан Вибух
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