На инаугурации президента Афганистана упали две ракеты

Во время инаугурации президента Афганистана Ашраф Гани в центре столицы страны Кабуле прогремели два взрыва. СМИ пишут, что упали две ракеты. Инцидент произошел днем 9 марта.

Как сообщает информационное агентство AFP, взрывы произошли вблизи того места, где Гани (он является действующим президентом - 24 канал) принял присягу.

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РИА Новости со ссылкой на собственные источники пишет, что упали две ракеты. Одна упала рядом с парком, другая – рядом с отелем Serena. В результате два человека получили ранения.

Местный телеканал ToloNews сообщает, что Гани лично призвал гостей не прерывать церемонию.

"Не бойтесь одного или двух взрывов, оставайтесь на своих местах", – заявил он.

Заметим, что через несколько минут после инаугурации Гани его соперник на выборах и действующий премьер Абдулла Абдулла провел собственную инаугурацию и якобы вступил в должность главы государства. В то же время результаты последних выборов Абдулла не признает.

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К сожалению, различные кровавые инциденты в Кабуле случаются довольно часто. Последний раз такое здесь произошло 7 марта. Тогда несколько вооруженных мужчин ворвались на церемонию памяти лидера афганских хазаров. После злоумышленники открыли огонь по гражданским. В результате почти 60 участников акции получили ранения и 32 человека погибли.