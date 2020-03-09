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      На инаугурации президента Афганистана упали две ракеты

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      Во время инаугурации президента Афганистана Ашраф Гани в центре столицы страны Кабуле прогремели два взрыва. СМИ пишут, что упали две ракеты. Инцидент произошел днем 9 марта.

      Как сообщает информационное агентство AFP, взрывы произошли вблизи того места, где Гани (он является действующим президентом - 24 канал) принял присягу.

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      РИА Новости со ссылкой на собственные источники пишет, что упали две ракеты. Одна упала рядом с парком, другая – рядом с отелем Serena. В результате два человека получили ранения.

      Местный телеканал ToloNews сообщает, что Гани лично призвал гостей не прерывать церемонию.

      "Не бойтесь одного или двух взрывов, оставайтесь на своих местах", – заявил он.

      Заметим, что через несколько минут после инаугурации Гани его соперник на выборах и действующий премьер Абдулла Абдулла провел собственную инаугурацию и якобы вступил в должность главы государства. В то же время результаты последних выборов Абдулла не признает.

      Специалисты прогнозируют, что политический кризис в Афганистане может негативно сказаться на сделках с талибами.

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      К сожалению, различные кровавые инциденты в Кабуле случаются довольно часто. Последний раз такое здесь произошло 7 марта. Тогда несколько вооруженных мужчин ворвались на церемонию памяти лидера афганских хазаров. После злоумышленники открыли огонь по гражданским. В результате почти 60 участников акции получили ранения и 32 человека погибли.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Постраждалі Афганістан Взрыв
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